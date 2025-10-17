Noticias Mendoza

Grave denuncia contra el dueño de un boliche de San Martín: deudas, amenazas y maltrato

Relacionistas públicos y empleados del boliche Petra de San Martín acusan al dueño de mantener deudas salariales y enviaron una denuncia por amenazas y maltrato.

El conflicto laboral estalló en las últimas horas y sacudió a la movida nocturna en el departamento de General San Martín mediante una grave denuncia. Según los denunciantes, el dueño de Petra adeuda importantes sumas de dinero correspondientes a sueldos y comisiones por eventos realizados durante los últimos meses.

Los letrados Iván Vázquez Guerrero, Alfonso Romero y Gastón Martín representan a los trabajadores en la presentación judicial que dará inicio a un juicio laboral contra el empresario.

Además, los ex empleados aseguran que el propietario, lejos de buscar una solución, envió mensajes con tono amenazante a varios integrantes del staff de promoción y organización de eventos, lo que agravó el malestar general.

El caso generó fuerte repercusión entre quienes formaban parte del equipo de relaciones públicas del boliche, un espacio clave dentro del circuito nocturno de San Martín y la zona Este.

Andrés Merlos, que también es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, estalló por los dichos vertidos en su contra por el jefe comunal del sur.
Escándalo en Alvear: Merlos acusa a Molero y desata polémica por la Copa País

Ranking de gobernadores: los más valorados del país y qué lugar ocupa Alfredo Cornejo

Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño.
Denuncian a LLA y Cambia Mendoza por violar la Ley 7005 en un acto en Godoy Cruz