Relacionistas públicos y empleados del boliche Petra de San Martín acusan al dueño de mantener deudas salariales y enviaron una denuncia por amenazas y maltrato.

El conflicto laboral estalló en las últimas horas y sacudió a la movida nocturna en el departamento de General San Martín mediante una grave denuncia. Según los denunciantes, el dueño de Petra adeuda importantes sumas de dinero correspondientes a sueldos y comisiones por eventos realizados durante los últimos meses.

Los letrados Iván Vázquez Guerrero, Alfonso Romero y Gastón Martín representan a los trabajadores en la presentación judicial que dará inicio a un juicio laboral contra el empresario.

Además, los ex empleados aseguran que el propietario, lejos de buscar una solución, envió mensajes con tono amenazante a varios integrantes del staff de promoción y organización de eventos, lo que agravó el malestar general.

El caso generó fuerte repercusión entre quienes formaban parte del equipo de relaciones públicas del boliche, un espacio clave dentro del circuito nocturno de San Martín y la zona Este.