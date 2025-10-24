Ocurrió en la curva de La Soberanía, en alta montaña mendocina. El vehículo cayó unos 50 metros y transportaba cacao. El conductor fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Central.

En las primeras horas de este viernes se produjo un grave accidente sobre el Corredor Bioceánico, en la zona de la curva de La Soberanía, en alta montaña. Un camión que transportaba cacao volcó —por causas que son materia de investigación— y desbarrancó aproximadamente 50 metros.

Personal de Gendarmería Nacional, Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado llegó rápidamente al lugar para asistir al conductor, que sufrió heridas de gravedad producto del violento impacto. Tras ser estabilizado en la ruta, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza, donde permanece en estado crítico, según informaron fuentes policiales.

Las autoridades mantienen restricciones temporales en el tránsito mientras se realizan las tareas de remoción del rodado y peritajes para determinar qué originó el vuelco en este punto clave del Corredor Bioceánico.

