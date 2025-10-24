Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Inseguridad vial

Grave vuelco de un camión en el Corredor Bioceánico: el chofer está en estado crítico

Ocurrió en la curva de La Soberanía, en alta montaña mendocina. El vehículo cayó unos 50 metros y transportaba cacao. El conductor fue rescatado y trasladado de urgencia al Hospital Central.

En las primeras horas de este viernes se produjo un grave accidente sobre el Corredor Bioceánico, en la zona de la curva de La Soberanía, en alta montaña. Un camión que transportaba cacao volcó —por causas que son materia de investigación— y desbarrancó aproximadamente 50 metros.

Personal de Gendarmería Nacional, Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado llegó rápidamente al lugar para asistir al conductor, que sufrió heridas de gravedad producto del violento impacto. Tras ser estabilizado en la ruta, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza, donde permanece en estado crítico, según informaron fuentes policiales.

Las autoridades mantienen restricciones temporales en el tránsito mientras se realizan las tareas de remoción del rodado y peritajes para determinar qué originó el vuelco en este punto clave del Corredor Bioceánico.

Respuestas rápidas sobre el vuelco del camión

¿Dónde fue el accidente del camión en alta montaña?
En la curva de La Soberanía, sobre el Corredor Bioceánico en alta montaña mendocina.

¿Qué transportaba el camión que volcó?
Cargaba cacao.

¿En qué estado está el conductor?
Se encuentra en estado crítico y fue trasladado al Hospital Central.

¿Qué fuerzas trabajaron en el lugar?
Gendarmería Nacional, Bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

¿Qué se sabe sobre las causas del vuelco?
Las causas están bajo investigación por parte de las autoridades.

También puedes leer

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios

Galpón de ajo

Dos perros pitbull atacaron a un trabajador en Las Heras: quedó internado con graves heridas

Godoy Cruz

Detectaron por cámaras a tres menores con un arma en Acceso Sur: secuestraron un revólver

Inseguridad vial

Grave vuelco de un camión en el Corredor Bioceánico: el chofer está en estado crítico

Libertad y dignidad

La esperanza de un juicio político necesario: reflexiones desde la realidad argentina

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Te puede interesar

Crisis en el Tomba

Omar Asad asume en Godoy Cruz: el “Turco” y su apuesta para salvar al equipo

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios

Galpón de ajo

Dos perros pitbull atacaron a un trabajador en Las Heras: quedó internado con graves heridas

Godoy Cruz

Detectaron por cámaras a tres menores con un arma en Acceso Sur: secuestraron un revólver

Inseguridad vial

Grave vuelco de un camión en el Corredor Bioceánico: el chofer está en estado crítico

Libertad y dignidad

La esperanza de un juicio político necesario: reflexiones desde la realidad argentina

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas
Crisis violeta 2025

Crisis en La Libertad Avanza: renuncian fiscales en La Matanza por el manejo de fondos

Cuna de Campeones IV

Los Carrasco fueron los grandes animadores del Cuna de Campeones IV

Marcha de jubilados en Mendoza

Carolina Jacky prometió impulsar el juicio político a Javier Milei por violar derechos

Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Godoy Cruz

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave

Guaymallén

Tres mañanas con fuertes complicaciones en el Nudo Vial de Acceso Este

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes