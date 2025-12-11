Noticias Mendoza



Mendoza
Más de 800 casas

Guaymallén obtuvo la tenencia del Procrear paralizado y proyectó viviendas

El municipio firmó un convenio con Nación y el Banco Hipotecario que le permitió recuperar el predio de Tirasso, donde desarrollará un plan habitacional ampliado. Será el primer distrito del país en retomar un Procrear detenido.

Guaymallén formalizó la tenencia del predio de calle Tirasso tras firmar un convenio de transferencia con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Banco Hipotecario. Con este paso, el municipio se convierte en el primero del país en reactivar un desarrollo Procrear paralizado y proyecta más de 800 viviendas, superando ampliamente las 504 unidades originales.

En Mendoza más de 100 mil personas necesitan viviendas

¿Por qué Guaymallén obtuvo la tenencia del predio Procrear?

El municipio firmó un convenio con Nación y el Banco Hipotecario que posibilitó la transferencia del terreno ubicado en Buena Nueva. El predio, administrado por el Gobierno nacional desde 2022 y en estado de abandono tras la rescisión de los contratos de obra, pasó ahora al ámbito municipal.

¿Qué características tiene el predio y qué obras estaban previstas?

El terreno posee 96.244,87 m² y estaba en manos del Banco Hipotecario como liquidador del Fideicomiso Procrear. El relevamiento nacional de agosto de 2024 indicó que el desarrollo original incluía 504 viviendas distribuidas en siete sectores, con avances que iban del 13% al 17%.

¿Cuántos proyectos Procrear están paralizados en el país?

Actualmente, existen 75 desarrollos del ex Procrear detenidos en distintas provincias. Guaymallén es el primero en recuperar la tenencia para reactivar y ampliar la iniciativa.

¿Cómo se ampliará el proyecto habitacional en Guaymallén?

Según informó el gobernador Alfredo Cornejo, se pasará de 504 a más de 800 viviendas gracias a nuevas herramientas de desarrollo urbano y una planificación integral. La administración municipal impulsará nuevas licitaciones y una reingeniería del proyecto, transformando el predio abandonado en un polo urbano con mayor densidad y servicios.

¿Cuál será el impacto urbano y económico del proyecto?

El intendente Marcos Calvente destacó que la recuperación del predio permitirá optimizar costos y reducir en más de un 30% el valor por metro cuadrado. Esto será posible por:

  • La inversión provincial en infraestructura de servicios públicos, incluyendo una colectora máxima en calle Tirasso valuada en más de 7 millones de dólares.
  • La ejecución municipal de todas las obras internas de servicios y urbanismo.
  • La reingeniería del proyecto, que duplicará la cantidad de soluciones habitacionales y generará condiciones para la participación del sector privado.

¿Qué dice el gobierno provincial sobre la reactivación?

El gobernador Cornejo celebró la continuidad del desarrollo e indicó que el predio llevaba años sin avances. Sostuvo que, con la planificación municipal, se inicia una etapa moderna y ordenada que generará empleo, reactivará la construcción y alineará el proyecto con la política habitacional de Mendoza basada en un uso eficiente del suelo y más oportunidades para acceder a la vivienda.

