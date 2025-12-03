Hallan un muerto e investigan si su asesinato está ligado a un intento de robo

El cuerpo del hombre de 40 años fue encontrado con heridas de bala cerca de las rutas 40 y 15. La Policía analiza si su muerte está conectada con el violento ataque que sufrió un grupo de personas la noche anterior.

Efectivos de la Subcomisaría Ugarteche y de Investigaciones encontraron este miércoles el cuerpo de César Gerardo Rodríguez, de 40 años, en una zona rural de Luján de Cuyo. El hallazgo, realizado en un zanjón cercano a las rutas 40 y 15, podría estar vinculado a un intento de robo ocurrido la noche anterior, cuando un grupo de personas fue atacado por delincuentes armados.

¿Cómo se produjo el hallazgo del cuerpo?

Los policías regresaron este miércoles al lugar del ataque tras el testimonio de una de las víctimas. Después de revisar el sector, dieron con el cadáver de Rodríguez, quien presentaba múltiples lesiones de bala y estaba desaparecido desde hace tiempo. El cuerpo fue hallado en un zanjón cercano al asentamiento Raíz.

¿Qué ocurrió durante el ataque de anoche?

El violento episodio ocurrió cerca de las 22, cuando varias personas circulaban en un Chevrolet Corsa y encontraron a una mujer aparentemente herida en la calzada. Al detenerse para ayudarla, dos hombres armados salieron desde unos arbustos e intentaron robarles. Las víctimas ofrecieron resistencia y escaparon corriendo por la zona.

¿Hubo más personas heridas?

Minutos después del ataque, la Policía encontró a Jonathan Galdamez, quien presentaba tres heridas de bala. Fue trasladado a un centro de salud de Ugarteche y luego derivado al Hospital Central, donde permanece internado.

¿Qué dice la familia del fallecido?

Familiares de Rodríguez se presentaron en el lugar del hallazgo y afirmaron conocer la identidad de los autores del crimen. Según señalaron, los agresores serían delincuentes del mismo departamento.