Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

El cuerpo de una mujer fue encontrado durante la noche del lunes en una acequia del departamento de Guaymallén. La Fiscalía de Homicidios investiga el suceso y aguarda los resultados de la necropsia para determinar las causas del fallecimiento.

Durante la noche del lunes, pasadas las 22, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia ubicada sobre calle Victoria al 2400, en la zona de Villa Nueva, Guaymallén. El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de restos humanos flotando en una cuneta.

¿Dónde y cómo fue encontrado el cuerpo?

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal de Policía Científica y Bomberos, quienes constataron la presencia del cadáver dentro del cauce de agua. La mujer se encontraba sin remera y, debido a la humedad en las manos, no pudo ser identificada en el momento mediante el sistema biométrico.

¿Qué indicaron las primeras pericias?

Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo no presentaba lesiones compatibles con la intervención de terceros. Los investigadores detectaron escoriaciones en las rodillas, compatibles con golpes producidos por el arrastre del agua.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre la causa de muerte?

Las primeras evaluaciones refuerzan la hipótesis de una muerte por ahogamiento, aunque las autoridades remarcaron que esta línea será confirmada o descartada tras los estudios forenses correspondientes.

¿Quién quedó a cargo de la investigación?

Personal de la Fiscalía de Homicidios trabajó en la escena y quedó a cargo de la investigación. Se aguardan los resultados de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, que permitirá precisar las causas del fallecimiento y avanzar en la identificación de la víctima.