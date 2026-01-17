Noticias Mendoza

Mendoza
Investigación judicial

Hallaron más huesos humanos en Maipú y crece la hipótesis de un cuerpo desmembrado

Un perro policial encontró nuevos restos óseos en una chacarita de Gutiérrez. La causa está en manos de la Fiscalía de Homicidios y los peritajes buscan identificar a la víctima y establecer la data de muerte.

Un impactante hallazgo de huesos humanos en Maipú mantiene en alerta a la Justicia mendocina desde donde no descartan la posibilidad de un cuerpo desmembrado. Durante este jueves, un can policial localizó nuevos restos óseos dentro de una chacarita del distrito de Gutiérrez, profundizando una investigación que se inició días atrás tras el descubrimiento de un cráneo y una pierna humana en un descampado de la zona.

¿Dónde fueron encontrados los nuevos restos humanos?

El procedimiento se realizó en un predio rural ubicado sobre calle Ecuador al 300, a pocos metros de calle Monteagudo —continuación de Alsina—, donde la Policía amplió los rastrillajes luego de los primeros hallazgos.

Durante el operativo, el perro entrenado marcó la presencia de restos óseos dentro de un contenedor, un dato que refuerza la hipótesis de que el cuerpo habría sido desmembrado y dispersado deliberadamente en distintos puntos del distrito.

¿Qué análisis realizará el Cuerpo Médico Forense?

Todos los huesos humanos hallados en Gutiérrez fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense. Allí, especialistas trabajan para determinar el sexo, la identidad y la data de muerte de la víctima.

Debido al avanzado estado de esqueletización, hasta el momento no fue posible establecer la causa del fallecimiento, y los investigadores intentan determinar si se trató de una muerte natural o de un homicidio.

¿Cómo se inició la investigación en Maipú?

La causa se originó a partir de un hecho inusual: un perro regresó a su vivienda con huesos humanos, lo que motivó un llamado inmediato al 911 y la intervención policial.

Tras ese aviso, los efectivos realizaron un relevamiento en terrenos cercanos, donde vecinos indicaron que en el lugar habría vivido una persona en situación de calle. En los primeros operativos se encontró un cráneo y otros restos óseos, que quedaron bajo análisis forense.

El posterior hallazgo de una pierna humana en la chacarita confirmó que los restos estaban dispersos en un área amplia, por lo que se resolvió extender el perímetro de búsqueda.

¿Qué otros elementos fueron incorporados a la causa?

Durante los últimos rastrillajes, también fue encontrado un bastón, que ahora forma parte de las pruebas incorporadas al expediente y podría aportar información relevante para identificar a la víctima.

Según indicaron fuentes judiciales, los operativos con perros especializados continuarán durante la tarde y en los próximos días.

¿Quién investiga el caso y qué se espera?

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, que aguarda los resultados científicos del Cuerpo Médico Forense para esclarecer qué ocurrió, cuándo sucedieron los hechos y a quién pertenecen los restos humanos hallados en Maipú.

Mientras tanto, la causa permanece abierta y bajo estricta reserva judicial.

