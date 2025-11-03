Noticias Mendoza

Mendoza
Las Heras

Hallaron sin vida a un hombre que estaba desaparecido en Uspallata

El cuerpo fue encontrado este domingo por la noche en la Quebrada Ranchillos, una zona de difícil acceso. La víctima, identificada como Rubén Pombo, estaba desaparecida desde el miércoles pasado.

Un trágico hallazgo conmocionó este domingo a la localidad de Uspallata: el cuerpo de un hombre que se encontraba desaparecido desde hacía varios días fue encontrado sin vida en la Quebrada Ranchillos, una zona de difícil acceso ubicada al norte del departamento de Las Heras.

Hallazgo en la montaña mendocina

El cuerpo de un hombre que se encontraba desaparecido desde el miércoles fue hallado este domingo por la noche en la Quebrada Ranchillos, pasando el arroyo Chacay, en la zona de Uspallata, departamento de Las Heras.

La víctima fue identificada como Rubén Pombo, quien contaba con un Certificado Único de Discapacidad. Su desaparición había sido reportada días atrás por familiares y allegados.

Un operativo en terreno complicado

El hallazgo fue realizado por un grupo de personas que dieron aviso inmediato a las autoridades.
En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría 23ª, Bomberos de la Policía de Mendoza, Guardia Urbana, la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña y la Patrulla de Rescate de Gendarmería Nacional, quienes actuaron de forma coordinada para recuperar el cuerpo en una zona de difícil acceso.

Identificación y primeros indicios

En el lugar se encontró una camioneta Volkswagen Amarok plateada abandonada, lo que permitió establecer la identidad del hombre. Un familiar confirmó luego que se trataba de Pombo.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Fue trasladado al punto base y luego remitido a la Comisaría 23ª, donde intervino personal de Policía Científica para las pericias correspondientes.

Investigación en curso

La camioneta también fue secuestrada y llevada a la dependencia policial.
La Fiscalía interviniente intenta establecer las circunstancias que derivaron en el fallecimiento del hombre.

Caso abierto

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el caso y determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte de Rubén Pombo.

