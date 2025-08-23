El equipo mendocino sufrió un polémico penal en tiempo de descuento que cambió la historia del partido. La vicegobernadora Casado, fanática de Godoy Cruz, calificó la situación como un “bochorno”.

El partido entre Independiente Rivadavia y Tigre, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Zona B, terminó envuelto en un verdadero escándalo. El equipo dirigido por Alfredo Berti estaba a segundos de quedarse con una valiosa victoria en condición de visitante, pero una decisión arbitral, que cobró un polémico penal, cambió por completo el desenlace. Hebe Casado opinó sobre lo sucedido.

Cuando el encuentro se moría, el juez Luis Lobo Medina, tras la intervención del VAR, sancionó un polémico penal a favor del conjunto local. Tigre lo cambió por gol y el marcador se cerró en 1 a 1, desatando la indignación de los hinchas mendocinos.

Las redes sociales explotaron de inmediato y el nombre de Lobo Medina se convirtió en tendencia. Miles de usuarios apuntaron al árbitro como el principal responsable de un empate que, según los reclamos, “jamás debió ocurrir”.

"Lobo Medina":

La controversia escaló incluso al plano político: la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, reconocida hincha de Godoy Cruz, expresó su repudio al arbitraje a través de sus redes. “Otra vez un equipo mendocino perjudicado por un mal arbitraje. Bochornoso”, escribió, sumando combustible a un debate que ya atravesó las fronteras deportivas.

El empate dejó un sabor amargo en la Lepra mendocina, que buscaba treparse a los primeros puestos de la tabla y terminó sintiéndose víctima de un fallo que puede tener peso en el futuro del torneo.