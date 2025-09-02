El Globo fue confirmado por la AdC como nuevo integrante de la segunda categoría del básquet nacional. Compartirá la competencia con Rivadavia y formará parte de la Conferencia Norte.

El básquet mendocino atraviesa un momento histórico: Huracán Las Heras disputará la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet, certamen que reúne a 34 equipos de todo el país y que se iniciará a comienzos de noviembre. De esta manera, Mendoza contará con dos representantes en la segunda división, ya que Rivadavia Básquet también integra la competencia.

La AdC confirmó al Globo como uno de los nuevos equipos de la categoría, que además sumará a Hindú Club de Córdoba y Bochas de Colonia Caroya, junto con los ascendidos Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula de Gálvez. El equipo de calle Olascoaga, que venía de realizar una gran campaña en la Liga Federal, se quedó con una de las plazas vacantes y dará un salto trascendental en su historia.

El anuncio fue realizado por la Federación de Básquet de Mendoza, que destacó el valor de este logro: “El Globito se suma a Rivadavia Básquet, lo que será un hecho histórico para la provincia, ya que, por primera vez, tendremos dos equipos en la segunda categoría del básquet argentino“.

Los equipos participantes de la Liga Argentina/ Fuente La Liga

El formato del torneo

La Liga Argentina 2025/26 estará dividida en dos Conferencias, Norte y Sur, con un sistema de todos contra todos a ida y vuelta en la fase regular. Cada equipo disputará 16 partidos y, al cierre de la primera etapa, los mejores clasificados de cada zona avanzarán directamente a playoffs, mientras que del 5° al 12° jugarán la Reclasificación.

En octavos de final, los cruces serán internos dentro de cada Conferencia, pero en cuartos se enfrentarán los cuatro mejores del Norte contra los del Sur. Las Finales consagrarán al campeón, que se quedará con el ascenso a la Liga Nacional 2026/27.

Rivales confirmados

Huracán Las Heras y Rivadavia Básquet integrarán la Conferencia Norte, donde compartirá grupo con Amancay de La Rioja, Barrio Parque de Córdoba, Colón de Santa Fe, Comunicaciones de Mercedes, Estudiantes de Tucumán, Fusión Riojana, Independiente de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Sportivo Suardi, Villa San Martín de Resistencia, Hindú de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya y Santa Paula de Gálvez.

Rivadavia Básquet se prepara para una nueva Liga Argentina.

Conferencia Sur

Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Deportivo Viedma, El Talar, Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión de Colón, Lanús, Pergamino Básquet, Pico Football Club, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing de Avellaneda, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Unión de Mar del Plata, Villa Mitre de Bahía Blanca.

De esta manera, Mendoza tendrá un protagonismo inédito en la categoría y los mendocinos podrán disfrutar de una temporada cargada de clásicos provinciales y de grandes desafíos frente a rivales de todo el país.