Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Cultura
Siempre vigente

Iggy Pop, figura del punk rock, volvió a conquistar al público argentino

El legendario músico ofreció un recital cargado de energía en el Arena de Villa Crespo, repasando clásicos de The Stooges y de su extensa carrera solista. A sus 78 años, reafirmó su vigencia y dejó claro por qué sigue siendo una figura irrebatible del rock.

James Newell Osterberg Jr., conocido mundialmente como Iggy Pop, regresó a Buenos Aires tras casi una década desde su última presentación en el país. El show se realizó el 12 de septiembre en el Movistar Arena y fue organizado por DF Entertainment y DG Experience. 

El repertorio incluyó sus himnos más reconocidos: “Lust for Life”, “The Passenger”, “Candy”, “I Wanna Be Your Dog”, entre otros. Además, repasó canciones de su álbum más nuevo, Every Loser, mostrando que su propuesta no se limita al pasado, sino que también incorpora su producción reciente. 

Durante el recital, la presencia escénica de Iggy Pop sorprendió por su intensidad: ritmo, despliegue físico, y contacto con el público. A pesar del paso del tiempo, mantuvo una energía notable, que se reflejó en la entrega de los asistentes y la respuesta emocional frente a cada clásico. 

Uno de los momentos destacados fue la participación de Ale Campos, guitarrista con sangre argentina que forma parte de la banda que acompaña a Iggy. Se anunció que preparó algo especial para la noche porteña, aportando un toque local al espectáculo internacional. 

En definitiva, la noche confirmó que Iggy Pop sigue siendo más que un nombre histórico: su música sigue actuando como puente entre generaciones, y su actitud escénica mantiene intacta la rebeldía y la autenticidad que lo caracterizan. El público lo recibió como se recibe a leyendas vivas, entregado y celebrando cada uno de sus clásicos.

También puedes leer

Rugby Championship

Con presencia mendocina Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia

Las Heras

Hallaron a un hombre muerto con un tiro en el pecho en un baldío

Costo de vida

La gente no come inflación, sí frutas y verduras, que aumentaron más del doble

Infraestructura y desarrollo

Las obras clave que se harán en Mendoza con Fondos del Resarcimiento

Obra pública

Iniciaron los trabajos de asfalto en un importante viaducto del Este de Mendoza

Estado del tiempo

Se espera un sábado caluroso en Mendoza y con viento Zonda

Te puede interesar

Siempre vigente

Iggy Pop, figura del punk rock, volvió a conquistar al público argentino

Rugby Championship

Con presencia mendocina Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia

Las Heras

Hallaron a un hombre muerto con un tiro en el pecho en un baldío

Costo de vida

La gente no come inflación, sí frutas y verduras, que aumentaron más del doble

Infraestructura y desarrollo

Las obras clave que se harán en Mendoza con Fondos del Resarcimiento

Obra pública

Iniciaron los trabajos de asfalto en un importante viaducto del Este de Mendoza

Estado del tiempo

Se espera un sábado caluroso en Mendoza y con viento Zonda

Pasión y fuerza

Lionel Scaloni visitó Mendoza: a qué vino a la provincia cuyana

Discriminación en la escuela

Bullying en el secundario: admiten que desde la política, “hemos hecho poco y nada”

Elecciones 2025

Carolina Jacky sobre Luis Petri: “Al fin le habla a los mendocinos pero no da el debate”

Cuando fluye el magma

El riesgo para Mendoza de una posible erupción del volcán Planchón – Peteroa

Guaymallén

Detienen al presunto autor de un hombre que apareció icinerado

San Rafael

Contienen un incendio forestal en Los Parlamentos, en el sur de Mendoza

Elecciones 2025

Piden declarar a Luis Petri “persona no grata” en las universidades

Tensión en La Paz

Caso de la chica de 14 armada en la escuela: para Carolina Jacky “ha fallado el Estado”

Salud pública

Javier Milei también rechazó la Emergencia en el Garrahan

Articulará el ISCAMEN

Mendoza finalmente reglamentó la Ley de Cannabis Medicinal

Cinco horas de tensión

Esto sucederá con la chica de 14 que llevó un arma y disparó en la escuela

Cinco horas de tensión

Así fue el operativo por la chica de 14 con un arma en una escuela en La Paz

Privados de la libertad

Desactivan un posible motín en la unidad penitenciaria San Felipe