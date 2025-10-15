Con récord de participación y una multitud acompañando cada instancia del evento, este fin de semana volvió a convertirse en epicentro del deporte mendocino con la realización de la 13ª edición de la Maratón Nocturna.

El evento, ya consolidado como uno de los más esperados del calendario atlético provincial, contó con la participación de más de 1.400 corredores en el circuito competitivo de 10 kilómetros, y más de 2 mil personas en la Caminata Familiar, una propuesta inclusiva y recreativa que abrió la jornada a las 19.

Los ganadores de la Maratón

En una competencia reñida y emocionante, los atletas Ignacio Sánchez, en varones, con un tiempo de 33 minutos y 23 segundos, y Florencia Cuello, en damas, con 40 minutos y 20 segundos, se quedaron con el primer puesto de la clasificación general.

Ambos recibieron los premios principales y el reconocimiento del público, que se hizo presente de forma masiva en el recorrido y en el Parque Recreativo Dueño del Sol, donde finalizó el tradicional recorrido.

Además de medallas para todos los que completaron el circuito, se entregaron importantes premios en efectivo para los cinco primeros puestos de cada categoría.

General – Varones

1° Ignacio Sánchez 33’23’’

2° Walter Páez 33’39’’

3° Daniel Delgado 34’51’’

4° Facundo Jofré 36’33’

5° Bruno Barsotti 36’42’’

General – Damas

1° Florencia Cuello 40’20’’

2° Belén Alegre 42’08’’

3° Noelia Rodríguez 42’43’’

4° Diana Olguín 44’09’’

5° Magalí Ruiz 44’13’’

La clasificación general: https://atresult.com/evento/982

Caminata Familiar: una propuesta para todas las edades

Previo a la maratón, se llevó a cabo una nueva edición de la tradicional Caminata Familiar, que convocó a familias de todo el departamento en un recorrido de 4 kilómetros, desde la Explanada Municipal hasta el Parque Recreativo Dueño del Sol.

La actividad contó con la presencia de Carmela Díaz, de 88 años y oriunda de Luján, quien se sumó al recorrido junto al resto de los participantes.

El evento promovió el deporte, el encuentro y el uso del espacio público como lugar de integración y bienestar comunitario.