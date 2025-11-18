Noticias Mendoza

Deportes
Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”

El defensor habló del presente del Lobo, el ascenso limpio y la preparación para la Liga Profesional

Imanol González, defensor de Gimnasia y Esgrima (M), contó en Ídolos y Anónimos (Radio Jornada 91.9) que el plantel sigue entrenando hasta el 10 de diciembre antes del receso. Confirmó que tiene contrato por dos años más y que el club ya planifica el plantel para Primera División. “El club está en mejoras constantes y creo que vamos a estar a la altura”, afirmó.

El defensor elogió a la dirigencia: "Fernando Porreta siempre nos dio todo. Nunca nos faltó nada y eso fue clave para el rendimiento del equipo"
El defensor elogió a la dirigencia: "Fernando Porreta siempre nos dio todo. Nunca nos faltó nada y eso fue clave para el rendimiento del equipo"

Valoró haber ascendido antes de que avanzara el Reducido: “La Primera Nacional es una carnicería. Gracias a Dios lo resolvimos temprano y hoy vemos el Reducido tranquilos”. También destacó que ese tiempo extra permitió al club organizarse mejor que otros equipos.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: el ascenso fruto del proyecto de Fernando Porretta

González viajará a ver a Estudiantes de Río Cuarto porque juega su amigo Garnerone. Sobre la final, opinó: “Mientras mayor sea la diferencia, mejor, pero con una mínima ventaja Estudiantes va con muchas chances a Madryn”. Sobre la presión arbitral fue claro: “El problema no es solo el pito, es el entorno”.

Cerró destacando la tranquilidad de tener su lugar asegurado para el debut en Primera
Cerró destacando la tranquilidad de tener su lugar asegurado para el debut en Primera

El defensor elogió a la dirigencia: “Fernando Porreta siempre nos dio todo. Nunca nos faltó nada y eso fue clave para el rendimiento del equipo”.

Contó que en esta etapa entrenan especialmente lo físico y que el profe “no les da descanso”. Reconocido como el tercer goleador del equipo, recordó su tanto a Gimnasia de Jujuy como uno de los más importantes.

Cerró destacando la tranquilidad de tener su lugar asegurado para el debut en Primera: “Es lo que todos queríamos”.

