Los equipos mendocinos ganaron sus respectivos cruces de cuartos de final y ya están en semis del campeonato nacional de hockey sobre patines.

Impsa y Murialdo se metieron en las semifinales del Campeonato Argentino de Clubes de hockey sobre patines femenino que se disputa en la provincia. Las mendocinas ganaron sus respectivos cruces de cuartos y ya están entre los cuatro mejores elencos del país. Hoy llegarán los duelos en busca de la clasificación al choque por la corona.

En primer término, Impsa le ganó 3-1 a Valenciano en un partido que se definió en los últimos minutos. Las Metaleras lo perdían 1-0 y a falta de seis para la chicharra comenzaron con la remontada. Yamila Nahim estampó el 1-1, mientras que Yanina Defeliche (de penal y libre) fue la encargada de anotar un doblete para estampar el 3-1 decisivo.

Las de calle Alsina jugarán desde las 18:30 contra UVT por su pasaje a la gran final. Las sanjuaninas vienen de imponerse 2-1 ante Aberastain y prometen dar pelea en una final anticipada (ambos se vieron las caras en la definición de la Superliga 2024 con triunfo para el club de la provincia vecina).

Del otro lado de la llave, Murialdo avanzó por penales tras empatar 3-3 frente a Social. Las Canarias comenzaron abajo en el marcador, pero revirtieron la historia con los tantos de Iara Fiorentini, Yara Valdéz y Pilar Abaid. Sin embargo, la visita reaccionó en el cierre y alcanzó la igualdad a segundos del final.

Tras el empate en tiempo regular y alargue, la historia se definió en penales, en donde Valentina Cardozo (arquera de las Canarias) fue protagonista. Las de Villanueva ganaron 2-1 y se metieron en la próxima fase, en donde deberán verse las caras con Ciudad de Buenos Aires (derrotó 5-3 a Concepción) desde las 20:30.

Casa de Italia y Talleres, eliminados del Top 8

Casa de Italia y Andes Talleres no pudieron acceder a los playoffs del Top 8 de hockey sobre patines masculino que se juega en San Juan. En su última presentación en la fase de grupos, los Tanos igualaron 3-3 contra Richet Zapata (consiguieron tres igualdades) y no les alcanzó, mientras que Talleres perdió 9-6 contra Olimpia, resultado que lo dejó en el tercer escalón.