

Siniestro en el Este

Incendio en un casino de San Martín: bomberos trabajan en el lugar y rescataron a dos personas del techo



Un incendio se desató este miércoles en el casino privado Totem Boulevard, ubicado en el departamento de San Martín, lo que generó una rápida intervención de bomberos y fuerzas de seguridad tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una gran cantidad de humo en el establecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, personal de Bomberos del Cuartel Central llegó al lugar minutos después del aviso y comenzó a trabajar para controlar la situación dentro del edificio.



El hecho ocurre en un momento en el que el local prácticamente no tenía actividad. Según los primeros datos, en el interior del establecimiento solo quedaban dos personas, quienes se encontraban en el techo del edificio cuando comenzaron las tareas de emergencia.



¿Qué ocurrió en el casino Totem Boulevard de San Martín?

El alerta ingresó al sistema de emergencias 911 cuando testigos advirtieron una gran cantidad de humo saliendo desde el interior del casino Totem Boulevard, lo que generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones.

Ante la situación, se dispuso el envío inmediato de dotaciones de bomberos para verificar el origen del humo y evitar que el fuego pudiera propagarse dentro del edificio.

Los primeros equipos en llegar fueron los del Cuartel Central, que iniciaron las maniobras de control y evaluación de la estructura.

Mientras tanto, otras dotaciones de distintas dependencias se dirigían hacia el lugar para reforzar el operativo y colaborar con las tareas de seguridad.

¿Hubo personas atrapadas en el incendio?

Al momento del inicio del operativo se informó que dos personas permanecían en el techo del establecimiento.

Los equipos de emergencia activaron un procedimiento de asistencia para permitir su descenso de forma segura mientras se trabajaba en el control del foco ígneo.

Según las primeras informaciones difundidas desde el lugar, ambas personas estaban siendo descendidas por personal especializado, que utilizó los protocolos habituales para este tipo de intervenciones.

Hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad, aunque la situación continúa en desarrollo.



¿Qué tareas realizan los bomberos en el lugar?

El operativo está encabezado por Bomberos del Cuartel Central, quienes trabajan para determinar el origen del incendio y evitar que las llamas o el humo se propaguen hacia otras áreas del edificio.

Las tareas incluyen:

  • inspección del interior del casino
  • control del posible foco de incendio
  • ventilación del inmueble para disipar el humo
  • verificación de riesgos estructurales

En paralelo, personal policial mantiene el perímetro de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar que curiosos se acerquen a la zona afectada.

Investigación y causas del incendio

Por el momento no se informaron las causas que originaron el incendio dentro del casino.

Las autoridades indicaron que una vez controlada la situación se realizará un peritaje para determinar qué provocó la presencia de humo en el establecimiento y si existieron daños materiales en el edificio.

Este tipo de procedimientos suele incluir la revisión de instalaciones eléctricas, sistemas de ventilación y posibles fallas en equipos o sectores del local.

Operativo en desarrollo

El operativo continúa en desarrollo y no se descarta que se sumen más unidades de bomberos en caso de ser necesario.

Las autoridades recomendaron evitar circular por la zona cercana al casino para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de quienes participan del operativo.

Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores precisiones sobre el origen del incendio y el estado del edificio.

