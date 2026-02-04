Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Cultura
Primer show de 2026

TREN (Tanto Rock es Necesario) se presenta en James Bar, en Totem Boulevard de San Martín

La banda mendocina TREN, sigla de Tanto Rock es Necesario, vuelve a los escenarios con un show potente y cargado de identidad rockera. La cita será el viernes 13 de febrero, desde las 22.00, en James Bar, ubicado en Totem Boulevard, San Martín, en una noche para recordar el Día de los Enamorados.

El rock mendocino tendrá una nueva noche protagonista con la presentación de TREN (Tanto Rock es Necesario), que llega a James Bar, dentro de Totem Boulevard, con un recital que reafirma su mensaje y su impronta sonora. El show se realizará el viernes 13 de febrero a las 22.00.

Gallineto Giménez, voz, compositor y bajista de TREN.
La banda mendocina TREN, sigla de Tanto Rock es Necesario, vuelve a los escenarios con un show potente y cargado de identidad rockera. La cita será el viernes 16 de febrero, desde las 22.00, en James Bar, ubicado en Totem Boulevard, San Martín, en una noche para recordar el Día de los Enamorados.

La fecha se plantea como una celebracion especial del Día de los Enamorados, con una propuesta distinta para quienes eligen rendirle culto al amor desde el rock en vivo, en el Este de la provincia de Mendoza.

La banda mendocina TREN, sigla de Tanto Rock es Necesario, vuelve a los escenarios con un show potente y cargado de identidad rockera. La cita será el viernes 16 de febrero, desde las 22.00, en James Bar, ubicado en Totem Boulevard, San Martín, en una noche para recordar el Día de los Enamorados.

¿Qué es TREN y qué significa su nombre?

TREN es una banda mendocina de rock cuyo nombre resume una consigna clara y directa: Tanto Rock es Necesario. Con un formato sólido y una identidad marcada, el grupo se consolidó como una de las propuestas más firmes de la escena local.

Enzo Compagnucci, baterista de TREN.

Entre sus hitos se destaca haber sido la primera banda en sonar en la Escuela de Rock Mario Mátar, en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén, un espacio clave para el desarrollo de nuevas expresiones musicales en Mendoza.

La banda mendocina TREN, sigla de Tanto Rock es Necesario, vuelve a los escenarios con un show potente y cargado de identidad rockera. La cita será el viernes 16 de febrero, desde las 22.00, en James Bar, ubicado en Totem Boulevard, San Martín, en una noche para recordar el Día de los Enamorados.

¿Cuándo y dónde es el recital de TREN en San Martín?

  • Fecha: Viernes 13 de febrero
  • Horario: 22.00
  • Lugar: James Bar – Totem Boulevard
  • Dirección: Ruta provincial 50 y C. Miguez, San Martín, Mendoza

El show propone un recorrido por las canciones más representativas del grupo, con un formato cercano, intenso y pensado para el disfrute del público rockero.

Emiliano Di Césare, guitarrista de TREN.

TREN – BRINA LUNÁTICA

TREN – CONMOVIDO

TREN – LA TORMENTA

¿Por qué el show celebra el Día de los Enamorados?

La presentación se realizará a pocos días del 14 de febrero, ofreciendo una alternativa distinta para parejas y grupos de amigos que buscan celebrar el amor desde la música en vivo, con identidad y espíritu rockero.

El Día de los Enamorados se celebra el 14 de febrero, conocido también como Día de San Valentín, para festejar el amor y el afecto, con orígenes en la figura del sacerdote romano San Valentín, quien casaba parejas en secreto y fue martirizado en esa fecha, convirtiéndose en patrón de los enamorados.

Se conmemora con regalos, flores y gestos románticos, popularizándose en la Europa medieval y expandiéndose globalmente, aunque hoy tiene un fuerte componente comercial.

También puedes leer

Estado del tiempo

Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles

Junto a la Filarmónica

Las Pelotas tocará en la Fiesta de la Cosecha por los 25 años del tradicional suceso mendocino

Histórico fallo

Walter Bento: quiénes fueron absueltos y qué fallas detectó el tribunal en la acusación fiscal

Defensa del Ambiente

Manu Chao tocará en Mendoza el 16 de febrero contra la megaminería: concierto gratuito en Uspallata

Contingencias climáticas

San Rafael lanzó una app gratuita para seguir tormentas y posible granizo en tiempo real

Inseguridad en el Este

Violenta jornada en Rivadavia: asaltos a policías y un grave siniestro vial

Te puede interesar

Primer show de 2026

TREN (Tanto Rock es Necesario) se presenta en James Bar, en Totem Boulevard de San Martín

Estado del tiempo

Tormentas, granizo y Zonda: cómo evoluciona el tiempo en Mendoza este miércoles

Junto a la Filarmónica

Las Pelotas tocará en la Fiesta de la Cosecha por los 25 años del tradicional suceso mendocino

Histórico fallo

Walter Bento: quiénes fueron absueltos y qué fallas detectó el tribunal en la acusación fiscal

Defensa del Ambiente

Manu Chao tocará en Mendoza el 16 de febrero contra la megaminería: concierto gratuito en Uspallata

Contingencias climáticas

San Rafael lanzó una app gratuita para seguir tormentas y posible granizo en tiempo real

Inseguridad en el Este

Violenta jornada en Rivadavia: asaltos a policías y un grave siniestro vial

Justicia por mano propia

Intentaron linchar a un hombre en Las Heras tras una denuncia de abuso sexual

Coloso de América

Ulpiano Suarez y el Aconcagua como imán global: referentes del montañismo eligen Mendoza

Santuario de la Difunta Correa en Vallecito, San Juan.
Historia de un mito

El misterio del hijo de la Difunta Correa: el milagro que dio origen a una devoción popular

Soldados de infantería

¿Por qué los Granaderos a Caballo se llaman así, si nunca usaron granadas?

Ciclismo

Alejandro Durán ganó la 11ª fecha de la Temporada de Ruta en Mendoza

Pueblo Soberano

Laura Fernández ganó las elecciones en Costa Rica y será presidenta en primera vuelta

Salud pública

Mendoza aceptó una donación de medicamentos de Bayer para pacientes del sistema público

Privados de la libertad

Mendoza tiene la segunda tasa más alta de presos del país y supera la media nacional

Bebida nacional

El consumo de vino en Argentina tocó en 2025 su nivel más bajo desde que hay registros

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza: inestabilidad, Zonda leve y posible granizo en el Este

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.
En el Gargantini

Independiente Rivadavia quiere seguir perfecto en el Apertura ante Sarmiento

Elecciones 2026

Jacky defendió la autonomía de San Rafael y cuestionó las denuncias contra el municipio

Efectos de las tormentas

Temporal en Mendoza: casi 500 incidentes por lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento