TREN (Tanto Rock es Necesario) se presenta en James Bar, en Totem Boulevard de San Martín

El rock mendocino tendrá una nueva noche protagonista con la presentación de TREN (Tanto Rock es Necesario), que llega a James Bar, dentro de Totem Boulevard, con un recital que reafirma su mensaje y su impronta sonora. El show se realizará el viernes 13 de febrero a las 22.00.

Gallineto Giménez, voz, compositor y bajista de TREN.

La fecha se plantea como una celebracion especial del Día de los Enamorados, con una propuesta distinta para quienes eligen rendirle culto al amor desde el rock en vivo, en el Este de la provincia de Mendoza.

¿Qué es TREN y qué significa su nombre?

TREN es una banda mendocina de rock cuyo nombre resume una consigna clara y directa: Tanto Rock es Necesario. Con un formato sólido y una identidad marcada, el grupo se consolidó como una de las propuestas más firmes de la escena local.

Enzo Compagnucci, baterista de TREN.

Entre sus hitos se destaca haber sido la primera banda en sonar en la Escuela de Rock Mario Mátar, en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén, un espacio clave para el desarrollo de nuevas expresiones musicales en Mendoza.

¿Cuándo y dónde es el recital de TREN en San Martín?

Fecha: Viernes 13 de febrero

Viernes 13 de febrero Horario: 22.00

22.00 Lugar: James Bar – Totem Boulevard

James Bar – Totem Boulevard Dirección: Ruta provincial 50 y C. Miguez, San Martín, Mendoza

El show propone un recorrido por las canciones más representativas del grupo, con un formato cercano, intenso y pensado para el disfrute del público rockero.

Emiliano Di Césare, guitarrista de TREN.

TREN – BRINA LUNÁTICA

TREN – CONMOVIDO

TREN – LA TORMENTA

¿Por qué el show celebra el Día de los Enamorados?

La presentación se realizará a pocos días del 14 de febrero, ofreciendo una alternativa distinta para parejas y grupos de amigos que buscan celebrar el amor desde la música en vivo, con identidad y espíritu rockero.

El Día de los Enamorados se celebra el 14 de febrero , conocido también como Día de San Valentín, para festejar el amor y el afecto, con orígenes en la figura del sacerdote romano San Valentín, quien casaba parejas en secreto y fue martirizado en esa fecha, convirtiéndose en patrón de los enamorados.

Se conmemora con regalos, flores y gestos románticos, popularizándose en la Europa medieval y expandiéndose globalmente, aunque hoy tiene un fuerte componente comercial.