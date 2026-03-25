Junín: incendio en vivienda deja dos muertos por inhalación de monóxido de carbono

Un incendio en una casa del Barrio San Roque, en Junín, terminó con la vida de dos personas de 80 y 60 años. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles y movilizó a bomberos, policías y equipos de emergencia.

Un trágico suceso sacudió al departamento de Junín este miércoles, cuando un incendio en una vivienda particular dejó como saldo a dos muertos, generando conmoción en la comunidad local. La rápida propagación de las llamas y la inhalación de monóxido de carbono fueron determinantes en este desenlace fatal.

¿Cómo se originó el incendio en Junín?

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro se registró cerca de las 04:45 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Joaquín V. González, en el Barrio San Roque. El alerta llegó a través de un llamado al 911, que daba cuenta de las llamas que consumían la casa, activando el desplazamiento inmediato de efectivos policiales y del cuerpo de Bomberos.

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, los rescatistas encontraron a las víctimas dentro de la vivienda. Se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con la intención de salvarles la vida, pero, lamentablemente, los profesionales médicos confirmaron minutos después el fallecimiento de ambos ocupantes.

¿Quiénes fueron las víctimas y cuál fue la causa del deceso?

Las personas fallecidas tenían 80 y 60 años, respectivamente. El informe preliminar determinó que el deceso se produjo por un síndrome inhalatorio derivado de la concentración de monóxido de carbono dentro de la vivienda. Este gas, incoloro e inodoro, suele ser letal en ambientes cerrados durante incendios, al impedir que el oxígeno llegue a los órganos vitales.

Además de la pérdida humana, el fuego provocó daños materiales totales en la propiedad, dejándola inhabitable. La magnitud de las llamas evidencia la rapidez con la que se propagó el siniestro, lo que dificultó la posibilidad de un rescate efectivo a tiempo.

¿Qué acciones realizaron los equipos de emergencia?

Personal del cuerpo de Bomberos, acompañado por efectivos policiales, trabajó en el control del incendio y en el rescate de las víctimas. Por su parte, la Policía Científica y la Unidad Investigativa se encargaron de realizar los peritajes correspondientes para determinar el origen y las causas exactas del fuego.

El objetivo de estas labores fue esclarecer cómo se inició el incendio, evaluar la posible existencia de negligencias o fallas en las instalaciones y recopilar evidencia que permita concluir la investigación de manera precisa.

¿Quién conduce la investigación del siniestro?

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que coordina los trabajos de peritaje y reúne testimonios para establecer las circunstancias que desencadenaron el incendio. Este tipo de investigaciones suele incluir la inspección de instalaciones eléctricas, la revisión de posibles fuentes de ignición y la toma de declaraciones de vecinos o testigos que puedan aportar información relevante.

Hasta el momento, no se han informado causas concluyentes sobre el origen del fuego, y se espera que los resultados de los análisis de la Policía Científica aporten claridad sobre el episodio.

¿Qué impacto tuvo este suceso en la comunidad?

El incendio y las muertes causaron gran conmoción en el Barrio San Roque y en todo Junín. Vecinos y familiares expresaron su dolor y consternación por la pérdida, mientras que las autoridades locales reiteraron la importancia de las medidas de prevención de incendios en viviendas y la necesidad de contar con detectores de monóxido de carbono y extintores en el hogar.

Este episodio pone de relieve la vulnerabilidad de muchas casas frente a siniestros durante la madrugada, cuando los ocupantes están dormidos y los riesgos de inhalación de gases tóxicos aumentan considerablemente.