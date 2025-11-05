Independiente Rivadavia conquistó su primer título oficial en el fútbol argentino al vencer a Argentinos Juniors en los penales de la final de la Copa Argentina.

La final de la Copa Argentina: Independiente Rivadavia 2 (5) – Argentinos Juniors 2 (3)

Llegó la hora más gloriosa para Independiente Rivadavia, que pudo convertir su esperanza en realidad al ganar la Copa Argentina y obtener su primer título oficial en la elite del fútbol nacional.

La Lepra y Argentinos Juniors habían terminado 2-2 en el estadio Presidente Perón en el tiempo regular y fueron a la definición por penales, donde el azul venció 5-3.

La Lepra mendocina logró una hazaña heroica jugando con nueve futbolistas tras dos expulsiones, ganando 5-3 en la definición desde los doce pasos después de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR Y GOL DE LA LEPRA MENDOCINA!



A los 9´, Álex Arce marcó el 1-0 de #IndependienteRivadavia ante #Argentinos, en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/L0NFZP3UzI — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Los conducidos por Alfredo Berti terminaron jugando con nueve hombres, tras las expulsiones de Amarfil y de Osella. El arbitraje estuvo a cargo de Nicolás Ramírez y Héctor Paletta estuvo en el VAR.

De esta manera, Independiente no solo ganó el título, sino que se clasificó para la edición 2026 de la Copa Libertadores.

Primer tiempo: Arce abrió el marcador para la Lepra

Los primeros minutos se desarrollaron con el nerviosismo natural hasta que ambos rivales se fueron acomodando. De todos modos, ya al minuto hubo un aviso leproso: Arce la acomodó, la cedió a Matías Fernández en el área y este dudó hasta que Romero detuvo el balón.

A los 5 minutos, amarilla a Amarfil por fuerte infracción a Fattori.

"Matías Fernández":

Por el segundo gol de Independiente Rivadavia contra Argentinos Juniors en la final de la #CopaArgentina pic.twitter.com/RjwfbFbB1M — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 6, 2025

Con este histórico triunfo en el estadio Presidente Perón, el equipo dirigido por Alfredo Berti no solo levantó su primera copa oficial, sino que también obtuvo su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El gol que encendió la ilusión mendocina

Argentinos intentaba juntar volantes para mantener una mayor posesión de balón, mientras la Lepra buscaba presionar para recuperar la pelota y partir en la contra.

Hasta que, a los 9 minutos llegó el desahogo leproso: centro de Osella y Arce cabeceó para superar a un Chiquito Romero que calculó mal y lo sobró el balón: 1-0 y delirio entre los hinchas azules.

Argentinos tardó en reaccionar, sobre todo tras el yerro de Chiquito Romero en la acción previa al tanto azul.

La expulsión que cambió el partido

Independiente se agrupaba con volantes que cambiaban de posición para romper marcas, mientras defensivamente se trabajaba para que López Muñoz no encontrara campo libre para progresar con el balón.

Promediaba la etapa y amarilla a Villa por protestar, lo que generó que Berti pidiera tranquilidad a sus jugadores desde el banco. Matías Fernández no le pegó de primera cuando estaba libre ante Romero.

A los 32 minutos otro centro sobre el arco del Bicho y nuevamente calculó mal Chiquito Romero, dándole intranquilidad a su propio equipo.

Hasta que, a los 40 minutos, llegó una infracción fuerte e infantil de Amarfil a López Muñoz y se ganó la segunda amarilla, por lo que la Lepra se quedó con diez jugadores.

Costa evitó la igualdad tras ir abajo y quitarle a Lescano la chance de un disparo dentro del área y con panorama a favor.

Segundo tiempo: drama, goles y otra expulsión

¡DESCONTÓ ARGENTINOS!



A los 64´, Alan Lescano marcó el 2-1 ante #IndependienteRivadavia, por la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/0irWrTyXxN — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

Iban 6 minutos y Villa se iba solo de contra, pero Ramírez marcó offside. Poco después, a los 7 minutos, hubo amarilla a Álvarez por una clara infracción.

Amarilla a Osella por arrojar lejos el balón con el juego cortado, a los 13 minutos.

Matías Fernández amplió la ventaja de Independiente Rivadavia

Hasta que, a los 16 minutos, el contraataque letal hizo explotar las gargantas azules: Villa arrancó, habilitó a Matías Fernández quien quedó mano a mano con Romero y definió con autoridad: 2-0.

Sin embargo, a los 19 minutos sacaron del medio, la acción se trasladó al área azul. Pelotazo al área. Lescano quedó libre y definió por sobre Centurión: 2-1.

Los cambios y la reacción de Argentinos Juniors

Cambios en Independiente: Retamar por Matías Fernández a los 21 minutos, Villalba por Arce a los 26 minutos. En Argentinos: Ismael Sosa por Riquelme a los 23 minutos y Betancur por Fattori.

Ya en el último cuarto de hora, Independiente siguió asentado en zona central y con firmeza atrás, sobre todo para el despeje aéreo.

A los 33 minutos, roja a Berti por protestar desde el banco.

A los 43 minutos Centurión se lesionó al caer e ingresó Marinelli. Tonetto entró por Cardillo.

Nueve contra once: la heroica resistencia

El árbitro dio 13 minutos de adicionado. A los 46 minutos llegó la segunda roja: Osella por infracción. La Lepra quedó con nueve jugadores.

Cambio: a los 48 minutos Godoy por Lozano en Argentinos.

Hasta que, a los 53 minutos del segundo tiempo, Godoy logró definir una contra: 2-2.

Final del partido y fueron a los penales.

Definición por penales: Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

La tanda decisiva que coronó al campeón:

Independiente Rivadavia 5-3 Argentinos Juniors

Gómez: 1-0

Lescano: 1-1

Villalba: 2-1

López Muñoz: 2-2

Retamar: 3-2

Giaccone: 3-3

Studer: 4-3

Molina: atajó Marinelli (se adelantó y se repitió; volvió a atajar)

Villa: 5-3

Clasificación a la Copa Libertadores 2026

Con esta consagración histórica, Independiente Rivadavia no solo celebra su primer título oficial, sino que también asegura su participación en la Copa Libertadores 2026, el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

La hazaña de la Lepra mendocina quedará grabada en la historia del fútbol argentino como una de las finales más épicas, jugando con nueve futbolistas y venciendo en los penales a un histórico como Argentinos Juniors.