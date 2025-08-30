La Lepra consiguió el primer triunfo en el torneo Clausura. Tres puntos clave para el azul que sufrió la expulsión del defensor Costa y tuvo en el arquero Centurión la seguridad para sostener la diferencia.

Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors por dos a uno en uno de los juegos correspondientes a la 7ª fecha de la zona A del Torneo Clausura. Fabrizio Sartori y Matías Fernández marcaron para la Lepra. Hernán López Muñoz consiguió el tanto para el Bicho de la Paternal.

Independiente Rivadavia finalizó el partido con un hombre menos (Leonard Costa fue expulsado por doble amarilla a los 17′ del complemento) y con la figura del arquero Ezequiel Centurión, Independiente Rivadavia volvió a sumar de a tres y conseguir el primer triunfo en Clausura 2025.

El once de Alfredo Berti salió al campo de juego decidido a tomar el

protagonismo del pleito y lo logró porque en los primeros movimientos,

Fabrizio Sartori abrió la cuenta para el azul.

Argentinos Juniors respondió inmediatamente a través de una gran jugada de Hernán López Muñoz puso la igualdad en el Parque.

Independiente

Rivadavia aprovechó los errores y las dudas de la defensa visitante

para aumentar el marcador a través de una extensa corrida de Matías

Fernández que terminó rematando y colocando el balón junto al palo

izquierdo del arco de Diego Rodríguez.

El Bicho intentó una y otra

vez llegar al empate. Pero cada vez que llegó hasta las inmediaciones

custodiadas por Ezequiel Centurión, el uno azul agigantó su figura con

sus intervenciones.

En el complemento, Argentinos Juniors tomó la

posesión de la pelota y la Lepra replegó sus líneas cuidando el

resultado. La doble amarilla de Leonard Costa dejó a la Lepra con diez.

Argentinos atacó permanentemente y cada vez que lo hizo Ezequiel Centurión evitó la caída de su valla.

Independiente

Rivadavia ganó un partido clave ante un difícil rival que hizo todo

para llevarse un punto, al menos, pero se encontró con la figura del

partido: Ezequiel Centurión.

Así formaron

Independiente Rivadavia:

1.Ezequiel Centurión; 40. Iván Villalba, 2. Leonard Costa, 42. Sheyko

Studer, 14. Luciano Gómez; 34. Nicolás Retamar, 5. Tomás Bottari,

25.Maximiliano Amarfil, 26. Matías Fernández; 22.Sebastián Villa y 43.

Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors:

50. Diego Rodríguez; 22.Leandro Lozano, 4. Erik Godoy, 16. Francisco

Álvarez,20. Sebastián Prieto; 10.Alan Lescano, 5. Tobías Cardozo,11.

Nicolás Oroz y 23.Hernán López Muñoz; 34.Matías Giménez y 27.Tomás

Molina. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Independiente Rivadavia.

Árbitro: Facundo Tello.

Primer tiempo

2′ Centro de Amarfil al área y el cabezazo de Sartori se fue por encima del travesaño.

3′ Desborde de Matías Fernández por izquierda y Lozano alcanza interceptar y sacar el balón al tiro de esquina.

4′ Gol de Independiente Rivadavia. Fabrizio Sartori.

7′ Córner de Hernán López Muñoz y el cabezazo de Molina pegó en el palo. Argentinos Juniors y una clara situación para igualar las acciones.

9′ Gol de Argentinos Juniors. Hernán López Muñoz.

11′ Diego Rodríguez exigido debe sacar a un costado la pelota con golpes de puño cuando arremetía Sartori.

16′ Gol de Independiente Rivadavia. Matías Fernández.

22′ Falta de Sheyko Studer sobre Tomás Molina y el defensor azul ve la tarjeta amarilla.

24′ Habilitación de Lescano para Molina, el delantero enfrentó a Centurión y sacó el remate que pegó en la parte exterior de la red.

25′ Fuerte remate desde fuera del área de Sebastián Villa y exige al Ruso Rodríguez que se esfuerza y manda la pelota al tiro de esquina.

26′ Probó Matías Fernández con remate de media distancia pero la pelota se eleva y se va por encima del travesaño del arco defendido por Rodríguez.

28′ Pase de Villa para Matías Fernández y el autor del segundo gol de Independiente Rivadavia no logró controlar un nuevo avance local.

29′ Villalba logra despejar al tiro de esquina cuando intentaba cabecear Tomás Molina. Argentinos Juniors busca el empate.

33′ Fuerte falta de Hernán López Muñoz sobre Sebastián Villa en campo de Independiente Rivadavia.

35′ Centurión salva el empate de Argentinos Juniors. Remate de Tomás Molina junto al palo derecho y el arquero salvó.

36′ Remate de Sebastián Prieto y la pelota que pegó en la base del palo derecho del arco de Ezequiel Centurión.

39′ Sartori exige a la última línea de Argentinos Juniors y la Lepra gana un nuevo envío desde la esquina.

41′ Centro de Villa y Rodríguez con seguridad, se queda con la pelota en su poder.

44′ Fuerte remate de Francisco Álvarez y el manotazo de Centurión la sacó por encima del travesaño.

45′ Centro de Oroz, Centurión alcanza a tocar la pelota y Molina que no logró conectar el cabezazo.

Final del primer tiempo: Independiente Rivadavia 2-Argentinos Juniors 1.

Segundo tiempo

Independiente Rivadavia ingresa al campo de juego con un cambio: Mauricio Cardillo reemplazó a Nicolás Retamar.

1′ Falta de Bottari sobre Hernán López Muñoz y el volante azul vio la tarjeta amarilla.

2′ Desborde de Villa por izquierda, el delantero intentó el centro pero interceptó Godoy y envió la pelota al córner.

4′ Penal en favor de Independiente Rivadavia. Godoy comete falta sobre Luciano Gómez. Tello lo cobró pero ahora el juez, consulta el VAR. Tello retrotrae la acción: no convalidó la falta del defensor visitante y tarjeta amarilla para Luciano Gómez por simular la falta dentro del área.

11′ Tarjeta amarilla para el defensor Leonard Costa.

12′ Argentinos Juniors dispuso de dos jugadas claras para llegar a la igualdad. La pelota terminó yéndose al tiro de esquina en favor del Bicho.

13′ El juez Tello le muestra la tarjeta amarilla a Alan Lescano por falta sobre Tomás Amarfil.

14′ El cabezazo de Amarfil se terminó yendo por línea de fondo y sin mayores consecuencias para el arco de Diego Rodríguez.

17′ Independiente Rivadavia se queda con un hombre menos: Leonard Costa vio la segunda amarilla por falta sobre Leandro Lozano.

19′ Centurión volvió a salvar su arco cuando el cabezazo de Lescano exigió al uno local.

20′ Argentinos Juniors busca la igualdad e Independiente Rivadavia se refugia en su campo.

21′ Cambios en los dos equipos: en Independiente Rivadavia ingresaron Alejo Osella por Fabrizio Sartori y Pedro Souto por Luciano Gómez. En Argentinos Juniors, ingresó Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz.

24′ El remate de Hernán López Muñoz se fue apenas desviado del ángulo superior derecho del arco de Ezequiel Centurión.

28′ Matías Fernández deja la cancha, en su lugar ingresó Ezequiel Bonifacio en Independiente Rivadavia.

31′ Remate de Molina y en dos ocasiones consecutivas, Centurión aparece en escena para salvar a Independiente Rivadavia.

32′ Dos cambios en Argentinos Juniors: ingresaron Ismael Sosa por Tobías Cardozo y Joaquín Go por Leandro Lozano.

34′ Falta de Pedro Souto sobre Álvarez y el hombre de la Lepra ve la cartulina amarilla.

35′ Joaquín Go convertía el empate para el Bicho, pero estaba en posición adelantada.

36′ Joaquín Go vuelve a desperdiciar una clara situación ofensiva para igualar para Argentinos Juniors.

38′ Falta sobre Maximiliano Amarfil. Tiro libre para la Lepra que ejecutó Villa.

39′ Entre el palo derecho y el arquero Rodríguez, el uno controló el balón.

40′ Dos cambios en Argentinos Juniors: ingresaron Diego Porcel y Emiliano Viveros por Alan Lescano y Sebastián Prieto respectivamente.

42′ Leonel Bucca sustituyó a Maximiliano Amarfil en Independiente Rivadavia.

45′ Tiempo cumplido. Se van a jugar 5′ más.

46′ Amarilla para Ezequiel Centurión.

47′ Porcel remató y Centurión respondió y sacó la pelota al tiro de esquina.

Final del partido: Independiente Rivadavia 2-Argentinos Juniors 1.