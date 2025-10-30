El estadio Juan Domingo Perón, de Instituto en Córdoba, será la sede del partido que definirá al campeón y al clasificado a la Copa Libertadores 2026, el próximo miércoles 5 de noviembre.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors disputarán la final de la Copa Argentina en el estadio Juan Domingo Perón, ubicado en Córdoba. Tras varias negociaciones, la organización del certamen anunció oficialmente la sede este jueves.

El encuentro otorgará, además del título, una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, aumentando la expectativa entre los hinchas de ambos clubes.

Otras sedes consideradas

Inicialmente, se barajó que el partido se jugara en La Pedrera, San Luis, pero la opción fue descartada.

También se evaluó Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, que finalmente quedó fuera de la lista.

Córdoba surgió como sede equidistante, favoreciendo la asistencia de los seguidores de ambos equipos.

Camino a la final

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, eliminó a River Plate en una emocionante semifinal que terminó 0-0 y se definió 4-3 en penales.

Argentinos Juniors, bajo la dirección de Nicolás Diez, venció a Belgrano de Córdoba 2-1 en su semifinal, asegurando así su lugar en la gran final.

Recomendaciones

