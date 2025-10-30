Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Córdoba

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Argentina 2025

El estadio Juan Domingo Perón, de Instituto en Córdoba, será la sede del partido que definirá al campeón y al clasificado a la Copa Libertadores 2026, el próximo miércoles 5 de noviembre.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors disputarán la final de la Copa Argentina en el estadio Juan Domingo Perón, ubicado en Córdoba. Tras varias negociaciones, la organización del certamen anunció oficialmente la sede este jueves.

El encuentro otorgará, además del título, una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, aumentando la expectativa entre los hinchas de ambos clubes.

Otras sedes consideradas

  • Inicialmente, se barajó que el partido se jugara en La Pedrera, San Luis, pero la opción fue descartada.
  • También se evaluó Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, que finalmente quedó fuera de la lista.
  • Córdoba surgió como sede equidistante, favoreciendo la asistencia de los seguidores de ambos equipos.

Camino a la final

  • Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, eliminó a River Plate en una emocionante semifinal que terminó 0-0 y se definió 4-3 en penales.
  • Argentinos Juniors, bajo la dirección de Nicolás Diez, venció a Belgrano de Córdoba 2-1 en su semifinal, asegurando así su lugar en la gran final.

Recomendaciones
No te pierdas la gran final de la Copa Argentina 2025 y sigue todas las novedades en nuestro portal para estar al tanto de alineaciones, entradas y cobertura minuto a minuto.

También puedes leer

Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

Justicia de Mendoza

Fallo histórico: la Justicia obliga al PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a jubilados

Elecciones 2027

Vidal pide que el PRO sea “una alternativa” a La Libertad Avanza para 2027

Caída del consumo

Cencosud cierra supermercados Vea en Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan

Prevención y salud

VER + y ATE Mendoza: convenio con beneficios en salud visual y descuentos para afiliados

Fundación Los Ángeles

Fundación Deportiva Los Ángeles, un proyecto que llegó para quedarse

Te puede interesar

Córdoba

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Argentina 2025

Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

Justicia de Mendoza

Fallo histórico: la Justicia obliga al PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a jubilados

Elecciones 2027

Vidal pide que el PRO sea “una alternativa” a La Libertad Avanza para 2027

Caída del consumo

Cencosud cierra supermercados Vea en Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan

Prevención y salud

VER + y ATE Mendoza: convenio con beneficios en salud visual y descuentos para afiliados

Fundación Los Ángeles

Fundación Deportiva Los Ángeles, un proyecto que llegó para quedarse

Karting

Bruno Miranda alista participación en Mundial Rotax en Bahrein

Includance

El Includance brilló en su III edición en el Teatro Plaza

Niño Perdido

“Niño perdido”: el éxito teatral de México ahora en Mendoza

¿Cuánto durará?

Nuevo corte de agua programado en el Gran Mendoza: cuándo será, qué zonas afectará

Santa Rosa

Hombre con restricción de acercamiento subió 80 metros a una antena y amenazó con lanzarse

Zona Este

Condenan a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual infantil en San Martín

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia

Fraude en el Este

San Martín: alertan por estafa laboral que usa el nombre de Bodega Los Haroldos

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Presunto abuso sexual

Extradición a Chile: la Justicia de Mendoza avala el traslado de los rugbiers Falaschi y Morales