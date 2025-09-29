Noticias Mendoza

Torneo Clausura 2025

Independiente Rivadavia y Huracán de Parque Patricios empataron

La Lepra y el Globo repartieron puntos en Mendoza y dejaron pasar la chance de acercarse a los playoffs del Torneo Clausura 2025.

Independiente Rivadavia y Huracán de Parque Patricios terminaron con un empate 0-0 en el Bautista Gargantini, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El encuentro comenzó con gran dinámica. A los 2 minutos, Alex Arce tuvo la oportunidad de abrir el marcador frente a Galíndez, pero su remate se fue junto al palo. Minutos después, Matías Fernández, tras una gran acción de Villa, generó otra chance para la Lepra, demostrando que el equipo local arrancó enchufado.

Huracán respondió rápidamente: a los 11 minutos, Bizans quedó frente a Centurión, aunque su disparo se fue apenas desviado. Cerca de los 20 minutos, un remate de Giménez, tras un desvío, casi termina en el fondo del arco local, provocando un gran sobresalto entre los hinchas del Azul.

Con el paso de los minutos, el dominio de Independiente Rivadavia se diluyó y Huracán buscó generar peligro con remates de media distancia, sin riesgo para el arquero Centurión. Cerca del final del primer tiempo, el juego volvió a encenderse: un cabezazo de Huracán fue contenido por Centurión, y en la contra, Villa quedó mano a mano, pero Galíndez le negó el gol.

Independiente Rivadavia y Huracán de Parque Patricios/ Fuente: Prensa Independiente Rivadavia
Segundo tiempo

En la segunda mitad, Huracán de Parque Patricios fue el protagonista. A los 7 minutos, Sequeira tuvo la chance más clara del inicio, aunque su disparo se fue por arriba del travesaño. La necesidad de cambios en la Lepra se hizo evidente, pero Alfredo Berti esperó hasta los 30 minutos para realizar las modificaciones: ingresaron Mauricio Cardillo, Thomas Ortega y Fabrizio Sartori, mientras que salieron Bonifacio, Amarfil y Fernández.

Los cambios no lograron modificar el desarrollo del partido. Con el paso de los minutos, ambos equipos cedieron protagonismo. Sobre el final, un error defensivo de Huracán casi permite la ventaja para Independiente Rivadavia, pero un cruce indebido de Leonard Costa como último hombre derivó en su expulsión, repitiendo lo ocurrido frente a Argentinos Juniors.

El encuentro terminó con empate 0-0. Tanto Independiente Rivadavia como Huracán dejaron pasar la oportunidad de acercarse a la pelea por la clasificación. El Azul inició con intensidad pero fue perdiendo fuerza con el correr del partido, dejando una sensación de oportunidad desperdiciada.

Lo que viene para la Lepra y ubicación en la tabla

En la próxima fecha, la Lepra visitará a Racing en Avellaneda, un duelo clave antes de enfrentar nuevamente a Godoy Cruz en el clásico mendocino.

El resultado deja a la Lepra en la 13° posición del Grupo A, a 4 puntos de la zona de playoffs, y 12° en la tabla anual, apenas a tres unidades del último equipo que hoy se estaría clasificando a la Copa Sudamericana, curiosamente Huracán.

