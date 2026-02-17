Noticias Mendoza



Mendoza
Conciencia ciudadana

Ciudad de Mendoza: un influencer brasileño destacó la limpieza e impactó en redes

El creador de contenido brasileño Viniciuz Scofield recorrió el centro y se mostró sorprendido por el estado de las calles y por una costumbre que lo impactó: vecinos que barren y cuidan sus propias veredas. El intendente Ulpiano Suarez habló de “trabajo en equipo” entre municipio e vecinos.

La limpieza de la Ciudad de Mendoza volvió a trascender fronteras y se convirtió en tema de conversación en redes sociales a partir de la mirada de un influencer brasileño.

El video publicado por Viniciuz Scofield generó repercusiones inmediatas, no sólo entre sus seguidores brasileños, sino también entre usuarios locales que celebraron el reconocimiento. La escena, cotidiana para los mendocinos, resultó llamativa para el influencer, que no dudó en compartir su sorpresa por el estado de las calles y por la conducta de los vecinos.



¿Qué dijo el influencer brasileño sobre la limpieza en Mendoza?

Durante un recorrido matutino por el centro, Scofield grabó un registro audiovisual en el que relató su experiencia. “Yo me digo, los mendocinos, no solamente disfrutan de la ciudad, ellos hacen cosas”, expresó mientras mostraba veredas recién barridas y calles sin residuos a la vista.

Según explicó, lo que más le llamó la atención fue el hábito extendido de que cada vecino limpie su propia vereda sin esperar la intervención municipal. “Cada uno limpia su vereda y termina en que todos dejan la calle impecable”, afirmó. En su descripción, señaló que las superficies quedaban “a un nivel que la deja brillante”, reflejando una dedicación que, según él, no es común en otras ciudades.

El influencer también destacó la ausencia de basura en la vía pública. “No encuentras botellas plásticas, papeles volando”, comentó, y comparó la posibilidad de ver residuos en la calle con “ver dólares volando por la ciudad”, una metáfora que utilizó para dimensionar lo inusual que le resultaba esa imagen.



¿Por qué sorprendió tanto el comportamiento de los vecinos?

Más allá del estado general de limpieza, Scofield relató una situación puntual que reforzó su percepción sobre la cultura ciudadana mendocina. Contó que observó cómo un vecino llamó la atención a un turista que había arrojado un cigarrillo al suelo. Lejos de tratarse de un simple comentario aislado, el gesto le pareció una señal clara de que existe un compromiso social con el cuidado del espacio público.

Ese tipo de actitudes, según remarcó, hablan de una responsabilidad compartida. No se trata únicamente de un servicio municipal eficiente, sino de una conducta arraigada que forma parte de la identidad local. La limpieza, en este sentido, no aparece como una obligación externa, sino como una práctica cotidiana asumida por la comunidad.

“Una calle limpia no es sólo estética, es respeto por la ciudad y por la gente”, reflexionó en su video. Esa frase, que rápidamente fue replicada por usuarios en distintas plataformas, sintetiza una mirada que combina orden urbano, convivencia y sentido de pertenencia.



¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre la limpieza de la Ciudad?

El intendente Ulpiano Suarez también se refirió al tema y destacó que el reconocimiento externo pone en valor un trabajo sostenido en el tiempo. “La limpieza de nuestra Ciudad es el resultado de un verdadero trabajo en equipo”, expresó.

El jefe comunal subrayó que diariamente los trabajadores municipales realizan tareas de barrido, recolección y mantenimiento en plazas, calles y espacios públicos. Sin embargo, enfatizó que el compromiso vecinal es un factor determinante. “Tenemos trabajadores municipales que todos los días dejan los espacios públicos en excelentes condiciones, pero también vecinos comprometidos que, por respeto y por costumbre, cuidan su vereda y su barrio. Esa combinación es la que marca la diferencia”, sostuvo.

La gestión municipal ha puesto históricamente el acento en políticas de higiene urbana y concientización, buscando reforzar ese círculo virtuoso entre Estado y ciudadanía. El video del influencer brasileño volvió a poner en escena ese modelo de corresponsabilidad.

¿Hubo otros reconocimientos recientes a la higiene urbana?

No es la primera vez que la Ciudad de Mendoza recibe elogios espontáneos en redes sociales. En otras oportunidades, turistas compartieron su sorpresa por la limpieza del centro y de los espacios públicos, generando comentarios positivos y reforzando la imagen de la capital como una de las más ordenadas del país.

Más recientemente, el canal de streaming mendocino Bardo impulsó un desafío para poner a prueba la higiene urbana. Uno de sus integrantes caminó durante diez minutos por el centro con medias blancas, sin calzado. El resultado fue llamativo: las medias terminaron casi en las mismas condiciones en que habían comenzado, lo que alimentó el debate y las reacciones en redes.

Estos episodios, sumados al testimonio de Scofield, consolidan una narrativa que excede lo anecdótico. La limpieza urbana se transforma en un rasgo distintivo que impacta en la experiencia turística, en la calidad de vida y en la percepción externa de la Ciudad de Mendoza.

El reconocimiento de un visitante extranjero no sólo funciona como elogio, sino también como espejo. Refuerza una práctica cotidiana que combina gestión municipal eficiente, conciencia ciudadana y un fuerte sentido de pertenencia. En tiempos donde las redes sociales amplifican cada experiencia, la imagen de una ciudad limpia y cuidada se convierte en una carta de presentación que vuelve a cruzar fronteras.

