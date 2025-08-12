Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Docente en la mira

Investigan en Mendoza una escabrosa historia de abuso infantil de años

Un docente está en el centro de una investigación en el departamento de General Alvear luego de que encontraran en la vía pública una tarjeta de memoria con imágenes de un abuso sexual infantil de años.

La Justicia de Mendoza investiga hace meses una serie de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria de un teléfono móvil de 32 gigas con abusos sexuales reiterados a un niño de aproximadamente un año hasta los seis y que fue encontrada en la vía pública en el departamento de General Alvear.

Todo comenzó cuando dos estudiantes encontraron a la tarjeta SIM tirada en una vereda a unas siete cuadras de un servicio técnico de telefonía móvil y que antes de formatearla no aguantaron la curiosidad y realizaron el escabroso hallazgo con las imágenes de abuso sexual infantil y de otras tomadas en un colegio con claras connotaciones sexuales.

Una vez que las adolescentes quedaron espantadas por lo encontrado, llevaron la novedad hasta la Policía de Mendoza, desde donde inició todo el proceso en averiguación del responsable de la tarjeta que la habría perdido accidentalmente antes de llegar con su teléfono al servicio técnico.

Una vez conocido el material que contenía la tarjeta de memoria, la Policía de Mendoza le dio intervención a la Fiscalía del Sur de Mendoza que se ocupa de estos casos en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Desde la Justicia envió la tarjeta SIM al departamento de Delitos Tecnológicos para que se extraiga la información gráfica, aunque también para establecer en qué teléfono había sido utilizada y así poder llegar a su propietario

Una historia de abuso infantil de años en el sur de Mendoza

Tras los trabajos de investigación fue que se logró establecer que el dueño de la tarjeta había llevado al servicio técnico su celular y como sabía del contenido de la SIM, la habría quitado y al querer guardarla en un bolsillo, se la perdió accidentalmente

Con el tiempo, los investigadores tecnológicos lograron establecer la identidad del propietario del teléfono y de la tarjeta, información que le fue compartida al fiscal Javier Giaroli

Durante meses, el fiscal mendocino estuvo reuniendo pruebas sobre quién salía en las fotos, una persona menor de edad del entorno familiar y las mujeres que estaban en otras imágenes, a quienes fotografió sin su consentimiento, y que son de una escuela donde el hombre daba clases. 

En cuanto a la identidad del sospechoso, quien fue imputado y recuperó la libertad, se mantiene en reserva para que la presunta víctima no sea identificada debido a que están relacionados familiarmente.

También puedes leer

Estado del tiempo

El viento Zonda anticipa el ingreso de un frente frío en Mendoza

Inseguridad vial

Hubo siete heridos en un choque frontal en Tupungato

Miniserie animada

Alvear presenta una producción audiovisual única en Mendoza

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Te puede interesar

Docente en la mira

Investigan en Mendoza una escabrosa historia de abuso infantil de años

Estado del tiempo

El viento Zonda anticipa el ingreso de un frente frío en Mendoza

Inseguridad vial

Hubo siete heridos en un choque frontal en Tupungato

Miniserie animada

Alvear presenta una producción audiovisual única en Mendoza

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Reemplazará al viejo

Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31

Ruta 7 Km 1.212

Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

PISATÓN 2025

Llega a Mendoza la evaluación internacional que desafía a los estudiantes

En el Valle de Uco

Las duras medidas contra la docente por presunta distribución de pornografía infantil

Cosmovisión andina

Así es la pirca arqueológica incaica hallada en la altura del Cerro Aconcagua

En toda Mendoza

Las mujeres serán el eje para potenciar el desarrollo económico

Horacio Gramajo, un bon vivant y creador, junto con su hermano Arturo, del clásico de la gastronomía porteña
Elecciones 2025

Revuelto Gramajo, dos hermanos, CABA y lo que en Mendoza quieren cenar

Vino Argentino

John Barker, titular de la OIV, ofrecerá en Mendoza una charla magistral

Minería en Uspallata

Con voces a favor y en contra inició la audiencia virtual de PSJ Cobre Mendocino

Inseguridad vial

Murió una joven de 18 luego de chocar con su moto en Ciudad

Carreras universitarias

Decenas de miles de adolescentes visitaron la Expo Educativa de Mendoza