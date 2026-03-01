Irán designó a Ahmad Vahidi al frente de la Guardia Revolucionaria: está acusado por el atentado a la AMIA

El general de brigada iraní asumió como comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tras la muerte de su antecesor en ataques contra Teherán. Sobre Vahidi pesan pedidos de captura internacional por la causa AMIA.

Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una decisión que genera fuerte impacto internacional ya que el militar está acusado por la Justicia argentina por su presunta participación en el atentado a la AMIA de 1994 y tiene pedidos de captura vigentes.

¿Quién es Ahmad Vahidi y por qué lo busca la Justicia argentina?

Ahmad Vahidi es un alto mando militar iraní con extensa trayectoria dentro del aparato de defensa de su país. Está señalado como uno de los principales acusados por el atentado terrorista contra la sede de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

En el marco de la causa judicial, la Justicia argentina solicitó su captura internacional. Sobre su figura pesan alertas rojas de Interpol por presuntos delitos vinculados al terrorismo internacional.

La designación de Vahidi al frente de una de las estructuras militares más poderosas de Irán reaviva tensiones diplomáticas y vuelve a colocar la causa AMIA en el centro del escenario geopolítico.

¿Qué es la Guardia Revolucionaria Islámica?

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es una fuerza militar clave dentro de la República Islámica de Irán, con influencia no solo en el plano defensivo sino también en áreas políticas y estratégicas.

Creado tras la revolución de 1979, este cuerpo funciona en paralelo al ejército regular y responde directamente al liderazgo supremo iraní. Tiene un rol central en la política regional y en la proyección internacional del país.

La llegada de Vahidi a la jefatura del organismo es interpretada como una señal de continuidad en la línea dura del régimen, en un contexto interno y externo particularmente delicado.

¿Por qué se produjo el cambio de mando en Irán?

El nombramiento fue informado por la agencia iraní Mehr y se enmarca en una crisis institucional provocada por recientes ataques militares contra territorio iraní.

El anterior comandante en jefe, el general Mohamad Pakpur, murió durante bombardeos atribuidos a fuerzas de Estados Unidos e Israel. En ese mismo contexto, el ejército israelí habría atacado objetivos estratégicos en el corazón de Teherán.

Además, se confirmó el fallecimiento del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Según versiones oficiales, también murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Este escenario de acefalía forzada obligó a una rápida reestructuración del mando militar para sostener la cadena de conducción en medio de una escalada bélica.

¿Qué impacto internacional tiene esta designación?

La designación de Vahidi genera repercusiones inmediatas, especialmente en Argentina, donde la causa AMIA sigue abierta y constituye uno de los expedientes judiciales más sensibles de la historia reciente.

El atentado contra la AMIA es considerado el mayor ataque terrorista ocurrido en suelo argentino. La investigación judicial determinó responsabilidades de funcionarios iraníes y de miembros del grupo Hezbollah, aunque nunca se concretaron extradiciones.

Que uno de los acusados con pedido de captura internacional asuma la conducción de la Guardia Revolucionaria Islámica complejiza cualquier escenario de cooperación judicial y profundiza las tensiones diplomáticas.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?

En términos internos, la designación busca estabilizar la estructura militar iraní tras la pérdida de sus principales figuras de conducción. La prioridad del régimen parece centrarse en mostrar cohesión y capacidad de respuesta frente a la ofensiva externa.

En el plano internacional, el nombramiento podría provocar nuevos pronunciamientos diplomáticos y eventuales reclamos formales por parte de Argentina y de otros países que siguen de cerca la situación.

La causa AMIA, a más de tres décadas del atentado, continúa siendo un eje central en la relación entre Buenos Aires y Teherán. La llegada de Vahidi a un puesto de máxima jerarquía militar vuelve a poner el foco sobre la búsqueda de justicia y las alertas internacionales vigentes.