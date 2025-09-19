Medios israelíes informaron que unas 450.000 personas ya habían abandonado la Ciudad de Gaza hasta el jueves.

El ejército israelí anunció el viernes el cierre de un corredor de evacuación desde la Ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza, abierto a principios de esta semana.

Según el ejército, la ruta a lo largo de la carretera Saladino permanecerá disponible para los civiles hasta el mediodía del viernes.

“A partir de este momento, la carretera Saladino queda cerrada para el avance hacia el sur”, declaró Avichay Adraee, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Medios israelíes informaron que unas 450.000 personas ya habían abandonado la Ciudad de Gaza hasta el jueves.