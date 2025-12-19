Noticias Mendoza

Israelita Macabi se quedó con la serie anual de la Superliga ante Godoy Cruz

El Celeste ganó los dos partidos de la serie ante Godoy Cruz y se consagró campeón anual de la Superliga de básquet de Mendoza, en una definición marcada por la polémica suspensión del primer encuentro y un cierre muy ajustado en el segundo.

Israelita Macabi se quedó con la serie anual de la Superliga de básquet de Mendoza tras vencer a Godoy Cruz en ambos partidos disputados este jueves. La definición estuvo atravesada por la suspensión del primer juego por cantos antisemitas y dos finales cerrados que mantuvieron la tensión hasta los últimos segundos.

¿Qué pasó en el primer partido entre Macabi y Godoy Cruz?

El primer encuentro había sido suspendido cuando Godoy Cruz ganaba 88-87, debido a cantos antisemitas desde la tribuna. Al reanudarse el juego, se disputaron los 2 minutos y 20 segundos restantes, donde Israelita Macabi logró revertir el marcador y se impuso por 95 a 88.

¿Cómo logró Macabi dar vuelta el primer punto de la serie?

El Celeste se hizo fuerte desde la línea de tiros libres en el tramo final y aprovechó cada posesión para dar vuelta el resultado. Con ese triunfo, Macabi quedó match point en la serie anual.

¿Cómo fue el segundo partido de la definición?

A continuación se disputó el segundo partido, que fue extremadamente parejo y disputado. Ambos equipos se alternaron el dominio del marcador en un encuentro tenso, que se definió recién en los últimos segundos.

¿Quién tuvo la última chance para ganar el segundo juego?

Israelita Macabi logró sacar una mínima ventaja en el cierre, pero Godoy Cruz tuvo la última posesión del partido: Guevara contó con un lanzamiento de tres puntos para ganarlo, aunque no logró convertir. El encuentro finalizó 86 a 84 a favor del Celeste.

¿Qué significa este resultado para Israelita Macabi?

Con las dos victorias, Israelita Macabi se quedó con la serie anual de la Superliga de básquet de Mendoza, cerrando una definición intensa tanto dentro como fuera de la cancha.

