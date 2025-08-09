Noticias Mendoza

John Barker, titular de la OIV, ofrecerá en Mendoza una charla magistral

El Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV, confirmó la charla exclusiva con John Barker, director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV, que brindará en la provincia de Mendoza el próximo lunes en La Enoteca de la Ciudad de Mendoza.

El neozelandés John Barker, actual titular de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV, visitará la provincia cuyana donde el lunes 11 de agosto ofrecerá una charla magistral desde las 16 en La Enoteca de la Ciudad de Mendoza, localizada en Avenida Peltier 611.

El anuncio fue realizado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV, desde donde confirmaron la presencia de Barker en Mendoza, aclarando que el cupo presencial será limitado, por lo cual se solicitó una inscripción obligatoria a través del correo electrónico comunicacion@inv.gov.ar.

Para aquellos que no puedan asistir de manera presencial, podrán verlo por el canal de Youtube del INV : https://youtube.com/live/a8RKm9-RxpQ?feature=share

Barker es experto en políticas vitivinícolas globales con amplia trayectoria en regulación y promoción del sector. En el encuentro abordará los siguientes temas:

  • Hacia dónde va el vino. Perspectivas globales y tendencias desde la visión de la OIV.
  • Nuevos controles enológicos.
  • Visión sobre los grandes desafíos y problemáticas del sector vitivinícola mundial, a través de datos estadísticos de coyuntura internacional.
  • Plan Estratégico OIV 2025-2029.

John Barker comenzó su mandato como director general de la OIV, Organización Internacional de la Viña y el Vino, en enero de 2024 coincidiendo con el “Año Internacional de la Viña y del Vino” y el centenario de la organización.

El neozelandés fue elegido por mayoría durante la 21ª Asamblea General, en la que 46 de los 47 miembros elegibles votaron por su candidatura.

Barker es un jurista con más de 25 años de experiencia en el sector de la viña y el vino. Tiene una larga trayectoria en la OIV, ya que asistió a su primera reunión de la OIV como investigador en 2000 y comenzó como experto neozelandés en 2005. Fue Presidente (2009-12) y Vicepresidente (2012-2014) de la Comisión de Derecho y Economía y candidato al puesto de Director General en 2018.

Barker tiene una amplia experiencia en el sector de la vid y el vino tanto en Nueva Zelanda como a nivel internacional, especializado en todos los aspectos de la regulación del vino y el comercio internacional. Ha trabajado como Director del Programa del Vino para el gobierno de Nueva Zelanda, y de 2004 a 2014 como Director General de Abogacía y Consejero General de New Zealand Winegrowers – la asociación nacional del sector vitivinícola. De 2014 a 2023, dirigió un bufete jurídico especializado que asesora a entidades del sector del vino y la vid en numerosos países, como Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Georgia, Moldavia, Canadá y Singapur.

