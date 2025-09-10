El equipo de hockey sobre patines cuenta entre sus filas con los mendocinos Federico Martín, Luciano Ambrosio, Juan Cerezo (acaba de emigrar) y Federico Boschi.

La legión mendocina del Club Cadí La Seu de hockey sobre patines no para de trabajar pensando en la nueva etapa que el equipo vivirá en la elite del torneo al que tanto costó llegar.

El club está enclavado a los pies de los pirineos catalanes y por primera vez en su historia logró el ascenso a la categoría nacional catalana de la mano de los jugadores mendocinos.

Federico Martín, Juan Cerezo, Luciano Ambrosio, Federico Boschi, Lucas Valero y Lautaro Rossi conforman el grupo de jugadores nacionales que dejaron sus nombres escritos en el bronce de la institución europea. También hay que agregarle a esta nómina a los españoles Nil Caballero y Juan Roca y al chileno Benjamín Olivares.

Federico Martín es el portero del equipo que realiza la pretemporada a la espera del debut y manifestó la satisfacción de “haber llegado a esta divisional. No fue sencillo el camino por eso ahora estamos trabajando a destajo para hacer un buen papel. Contamos con un buen equipo y es de esperar nos salgan bien las cosas para mantenernos en el certamen en donde juegan grandes equipos”.

“Nos han sucedido cosas lindas durante todo este tiempo y ojalá continuemos con todo esto. Es maravilloso” dijo el arquero que defendió los pórticos de Banco Mendoza y Andes Talleres.