Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Hockey sobre patines

Jóvenes atletas de Mendoza se destacan en el Cadi La Seu de Cataluña

El equipo de hockey sobre patines cuenta entre sus filas con los mendocinos Federico Martín, Luciano Ambrosio, Juan Cerezo (acaba de emigrar) y Federico Boschi.

La legión mendocina del Club Cadí La Seu de hockey sobre patines no para de trabajar pensando en la nueva etapa que el equipo vivirá en la elite del torneo al que tanto costó llegar.

El club está enclavado a los pies de los pirineos catalanes y por primera vez en su historia logró el ascenso a la categoría nacional catalana de la mano de los jugadores mendocinos.

Federico Martín, Juan Cerezo, Luciano Ambrosio, Federico Boschi, Lucas Valero y Lautaro Rossi conforman el grupo de jugadores nacionales que dejaron sus nombres escritos en el bronce de la institución europea. También hay que agregarle a esta nómina a los españoles Nil Caballero y Juan Roca y al chileno Benjamín Olivares.

Cepa mendocina en el Cadi La Seu de Cataluña

Federico Martín es el portero del equipo que realiza la pretemporada a la espera del debut y manifestó la satisfacción de “haber llegado a esta divisional. No fue sencillo el camino por eso ahora estamos trabajando a destajo para hacer un buen papel. Contamos con un buen equipo y es de esperar nos salgan bien las cosas para mantenernos en el certamen en donde juegan grandes equipos”.

“Nos han sucedido cosas lindas durante todo este tiempo y ojalá continuemos con todo esto. Es maravilloso” dijo el arquero que defendió los pórticos de Banco Mendoza y Andes Talleres. 

También puedes leer

San Martín

Una joven policía tuvo una muerte violenta e investigan un posible suicidio

Deportes

El tenis y el auge de las apuestas deportivas: una combinación en crecimiento

Hockey sobre patines

Jóvenes atletas de Mendoza se destacan en el Cadi La Seu de Cataluña

La Paz

VIDEO: una alumna llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Transporte público

Mendoza licitará el 24 de septiembre el Tren de Cercanías del Este

Incelemencia climática

Suspendieron las clases por el Zonda en un departamento de Mendoza

Te puede interesar

Privados de la libertad

Desactivan un posible motín en la unidad penitenciaria San Felipe

San Martín

Una joven policía tuvo una muerte violenta e investigan un posible suicidio

Deportes

El tenis y el auge de las apuestas deportivas: una combinación en crecimiento

Hockey sobre patines

Jóvenes atletas de Mendoza se destacan en el Cadi La Seu de Cataluña

La Paz

VIDEO: una alumna llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Transporte público

Mendoza licitará el 24 de septiembre el Tren de Cercanías del Este

Incelemencia climática

Suspendieron las clases por el Zonda en un departamento de Mendoza

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto analizó su primer triunfo con Godoy Cruz Antonio Tomba

Elecciones 2025

Jacky vuelve a invitar a Petri a un debate en Mendoza para que explique su gestión

Gestión fitosanitaria

Comienza la entrega de difusores contra la Lobesia Botrana

San Marrtín y Junín

Proyectan mejorar el tratamiento de residuos cloacales en el Este

Inscripciones abiertas

Becas de Estudio Universitario para deportistas de Mendoza

Ambiente y biodiversidad

19º Censo del Cóndor Andino: avistaron a más de 40 ejemplares en Mendoza

Elecciones 2025

Alfredo Cornejo alertó que “el kirchnerismo no está muerto”

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza por la ocurrencia de Viento Zonda por un frente frío

Elecciones 2025

Hebe Casado y Julio Cobos fueron críticos con Javier Milei

Hidrocarburos argentinos

Proyectan la producción de petróleo más alta del siglo y la de gas como la mayor de la historia

Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

Elecciones 2025

Contundente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes”