Benedetti fue segunda en la crono individual y Miralles fue tercera en mountain bike. Gran actuación de las deportistas mendocinas.

Las ciclistas de Mendoza, Julieta Benedetti y Lucía Miralles ganaron medallas en la jornada dominical de los Juegos Panamericanos Juniors ASU2025 que se desarrollan en Paraguay.

Julieta Benedetti conquistó la primera presea para los atletas albicelestes y fue de plata ya que finalizó segunda en la competencia de ciclismo de ruta contarreloj individual femenina en la que el bronce también fue argentino y lo obtuvo la sanjuanina Delfina Dibella.

El tiempo de Juli Benedetti fue de 37 06 03 y el oro fue para la colombiana Natalia Garzón.

Lucía Miralles subió al podio en la prueba femenina de cross country olímpico de Mountain Bike ya que con un tiempo de 1h 18 17 fue segunda en el circuito Agua Vista en San Juan del Paraná y se colgó la medalla de plata.

Agostina Hein le dio a la Argentina su primer oro en Asunción

Agostina Hein se convirtió el domingo en la gran protagonista argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La nadadora de 17 años obtuvo la primera medalla dorada para la delegación nacional, con récord incluido, apenas horas después de que se desatara la polémica por la descalificación del ciclista Mateo Kalejman.

Hein, oriunda de Campana, ganó la final de los 400 metros libres con un tiempo de 4m06s96, superando la marca que ella misma había establecido por la mañana en las series (4:13.41). Con este resultado no solo consiguió el oro y un nuevo récord panamericano junior, sino que también aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La medalla dorada de Hein quedó en primer plano después de que la victoria de Mateo Kalejman en la contrarreloj de ciclismo de ruta fuera anulada por una supuesta irregularidad en su bicicleta. El sanjuanino, de 20 años, había registrado un tiempo de 47:38.82 y celebrado el oro, pero los comisarios le retiraron el triunfo tras un reclamo de Colombia. El oro pasó al cafetero Samuel Florez (49:09.13).