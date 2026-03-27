Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Inseguridad vial

Tragedia vial en Junín: una joven de 19 años murió tras un violento choque en La Colonia

Una chica de San Martín falleció en el acto luego de que el auto en el que viajaba impactara contra un poste en calle 9 de Julio. Investigan las causas del siniestro.

Una joven de 19 años murió el pasado jueves tras protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de Junín, en el distrito de La Colonia.

El hecho se registró cerca de las 19.45 en calle 9 de Julio, frente al establecimiento Granjeros del Este, cuando el vehículo en el que se trasladaba la víctima impactó violentamente contra un poste ubicado al costado de la calzada.

¿Cómo ocurrió el accidente en Junín?

Según la información oficial, la joven —identificada como P.D.B.S.M. y oriunda de San Martín— viajaba como acompañante en un Peugeot 206 gris que circulaba por calle Espejo en dirección oeste-este.

Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor del rodado perdió el dominio del vehículo y terminó colisionando contra un poste situado en el sector sur de la arteria. El impacto fue de tal magnitud que provocó el fallecimiento inmediato de la chica en el lugar del siniestro.

¿Quiénes viajaban en el vehículo?

En el automóvil también se trasladaban el conductor, un hombre de 28 años, y otra joven de 26. Ambos ocupantes no presentaban lesiones de gravedad aparente, según los primeros reportes médicos.

¿Qué se sabe de la investigación?

En el lugar del hecho trabajó personal de la Subcomisaría de La Colonia junto con efectivos de la Policía Vial de San Martín.

Las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas exactas que derivaron en el trágico desenlace. No se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan las investigaciones.

También puedes leer

Nueva York

Fallo por YPF: la Justicia de EE.UU. favoreció a Argentina y suspende una condena millonaria

Inseguridad vial

Tragedia vial en Junín: una joven de 19 años murió tras un violento choque en La Colonia

Inseguridad

Una adolescente denunció haber sido violada por dos hombres tras bajar del colectivo en Guaymallén

Centro de Vigilancia

Robo en Ciudad de Mendoza: detienen a un hombre tras sustraer una cartera de un auto

Hockey Sobre Patines

Godoy Cruz se prepara para afrontar la Superliga Argentina

Este fin de semana

Casa David espera por su tradicional certamen hípico

Te puede interesar

Estado del tiempo

Ola de calor en Mendoza: el otoño se toma una pausa y vuelven temperaturas de hasta 35°C

Nueva York

Fallo por YPF: la Justicia de EE.UU. favoreció a Argentina y suspende una condena millonaria

Inseguridad vial

Tragedia vial en Junín: una joven de 19 años murió tras un violento choque en La Colonia

Inseguridad

Una adolescente denunció haber sido violada por dos hombres tras bajar del colectivo en Guaymallén

Centro de Vigilancia

Robo en Ciudad de Mendoza: detienen a un hombre tras sustraer una cartera de un auto

Hockey Sobre Patines

Godoy Cruz se prepara para afrontar la Superliga Argentina

Este fin de semana

Casa David espera por su tradicional certamen hípico

Violencia rural

Horror en Santa Rosa: detuvieron a un joven acusado de torturar a su familia e intentar matar a un niño

Ciudad de Mendoza

Mendoza refuerza la seguridad: inauguran un moderno centro de videovigilancia con más de 740 cámaras

"La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca", posteó Luis Petri en su cuenta de Instagram. Acompañado de una fotografía suya vestido con el atuendo utilizado por los pilotos aeronáuticos de aviones de combate F-16, el ex ministro de Defensa parafraseó una recordada línea del film "Top Gun".
Salud de las FFAA

IOSFA: revelan superávit previo y agravan las críticas a la gestión de Luis Petri en la obra social militar

Tragedia en el Este

Junín: incendio en vivienda deja dos muertos por inhalación de monóxido de carbono

Crisis económica

Camioneros protestan en Ruta 40 en Mendoza por la suba de los combustibles

A 50 años del Golpe

Mendoza: procesan a 17 represores por crímenes contra casi 60 niños durante la dictadura

A 50 años del Golpe

Organismos de Derechos Humanos reafirmaron que “son 30 mil” e interpelaron al Gobierno en Plaza de Mayo

Iniciativa de COMEDE

Feria del Deporte y Premios Llama Deportiva 2026 en Mendoza: fechas y actividades

Terrorismo de Estado

24 de marzo en Mendoza: marcha, vigilia por el Día de la Memoria a 50 años del golpe de Estado

Terrorismo de Estado

24 de marzo: a 50 años del golpe de Estado en Argentina, memoria, contexto y consecuencias

Inseguridad local

Balacera en Godoy Cruz: una niña de 11 años sigue en terapia intensiva e investigan el ataque

Costo de vida

Inflación de marzo: por qué se mantendría cerca del 3% incumpliendo la baja que busca el Gobierno

Medio Oriente

Trump frena ataques a Irán: pausa militar de 5 días e incertidumbre por el estrecho de Ormuz