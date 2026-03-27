Tragedia vial en Junín: una joven de 19 años murió tras un violento choque en La Colonia

Una chica de San Martín falleció en el acto luego de que el auto en el que viajaba impactara contra un poste en calle 9 de Julio. Investigan las causas del siniestro.

Una joven de 19 años murió el pasado jueves tras protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de Junín, en el distrito de La Colonia.

El hecho se registró cerca de las 19.45 en calle 9 de Julio, frente al establecimiento Granjeros del Este, cuando el vehículo en el que se trasladaba la víctima impactó violentamente contra un poste ubicado al costado de la calzada.

¿Cómo ocurrió el accidente en Junín?

Según la información oficial, la joven —identificada como P.D.B.S.M. y oriunda de San Martín— viajaba como acompañante en un Peugeot 206 gris que circulaba por calle Espejo en dirección oeste-este.

Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor del rodado perdió el dominio del vehículo y terminó colisionando contra un poste situado en el sector sur de la arteria. El impacto fue de tal magnitud que provocó el fallecimiento inmediato de la chica en el lugar del siniestro.

¿Quiénes viajaban en el vehículo?

En el automóvil también se trasladaban el conductor, un hombre de 28 años, y otra joven de 26. Ambos ocupantes no presentaban lesiones de gravedad aparente, según los primeros reportes médicos.

¿Qué se sabe de la investigación?

En el lugar del hecho trabajó personal de la Subcomisaría de La Colonia junto con efectivos de la Policía Vial de San Martín.

Las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas exactas que derivaron en el trágico desenlace. No se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan las investigaciones.