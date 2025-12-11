Junín se prepara para vivir una prometedora cartelera internacional

El próximo sábado 13 de diciembre, desde las 21.00, el Estadio Cubierto La Colonia será nuevamente sede de una gran velada boxística que convocará a púgiles locales, nacionales e internacionales.

Arano Box cerrará la temporada boxística 2025 en el Este mendocino con una velada de lujo que incluirá tres títulos sudamericanos en disputa. La cita será el sábado 13 de diciembre, desde las 21 h, en el Polideportivo La Colonia, en Junín, Mendoza . El evento será televisado para todo el continente a través de TNT Sports Premium y Space, dentro del clásico del boxeo latinoamericano “Combate Space” .

Tres títulos en juego y grandes protagonistas

El representante local y figura del Este mendocino, Maximiliano “El Profe” Segura (19-1-1, 15 KO), regresa al ring tras un período de introspección con el objetivo de conquistar el título Sudamericano superligero. Para lograrlo deberá vencer al venezolano Algerbis González (12-3-0, 10 KO) 🇻🇪.

Por su parte, el lavallino Ángel “El Diablito” Arancibia (9-1-1, 6 KO) pondrá en juego su corona Sudamericana gallo frente al invicto y noqueador venezolano Jeremy “La Bala” Díaz (6-0-0, 6 KO) 💣, considerado hasta ahora el rival más exigente de la joven y ascendente carrera del mendocino .

Otro de los defensores del boxeo del Este será el oriundo de Medrano, Rivadavia, Alfredo “Coki” Soto (16-1-0, 10 KO) , quien hará su primera presentación bajo la estructura de Arano Box. Enfrentará al colombiano Carlos Rayo (14-2-0, 8 KO) 🇨🇴 por el título Sudamericano ligero.

Una sede que vuelve a lucirse

El Este mendocino ha demostrado una sólida capacidad organizativa 🏟️, con inversiones en infraestructura específica, destacadas convocatorias de público y la presencia de boxeadores de jerarquía . Todo esto conforma el marco ideal para una noche que promete ser verdaderamente inolvidable .

El Polideportivo La Colonia será nuevamente escenario de una velada de alto nivel, con la presencia estelar de “Coki” Soto, en un combate que también será transmitido por TNT Sports Premium y Space.

Venta de entradas

Popular: $10.000

$10.000 Platea: $15.000

$15.000 Ring Side: $25.000

📌 Puntos de venta: