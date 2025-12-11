Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Boxeo

Junín se prepara para vivir una prometedora cartelera internacional

El próximo sábado 13 de diciembre, desde las 21.00, el Estadio Cubierto La Colonia será nuevamente sede de una gran velada boxística que convocará a púgiles locales, nacionales e internacionales.

Arano Box cerrará la temporada boxística 2025 en el Este mendocino con una velada de lujo que incluirá tres títulos sudamericanos en disputa. La cita será el sábado 13 de diciembre, desde las 21 h, en el Polideportivo La Colonia, en Junín, Mendoza . El evento será televisado para todo el continente a través de TNT Sports Premium y Space, dentro del clásico del boxeo latinoamericano “Combate Space” .

Tres títulos en juego y grandes protagonistas

El representante local y figura del Este mendocino, Maximiliano “El Profe” Segura (19-1-1, 15 KO), regresa al ring tras un período de introspección con el objetivo de conquistar el título Sudamericano superligero. Para lograrlo deberá vencer al venezolano Algerbis González (12-3-0, 10 KO) 🇻🇪.

Por su parte, el lavallino Ángel “El Diablito” Arancibia (9-1-1, 6 KO) pondrá en juego su corona Sudamericana gallo frente al invicto y noqueador venezolano Jeremy “La Bala” Díaz (6-0-0, 6 KO) 💣, considerado hasta ahora el rival más exigente de la joven y ascendente carrera del mendocino .

Otro de los defensores del boxeo del Este será el oriundo de Medrano, Rivadavia, Alfredo “Coki” Soto (16-1-0, 10 KO) , quien hará su primera presentación bajo la estructura de Arano Box. Enfrentará al colombiano Carlos Rayo (14-2-0, 8 KO) 🇨🇴 por el título Sudamericano ligero.

Una sede que vuelve a lucirse

El Este mendocino ha demostrado una sólida capacidad organizativa 🏟️, con inversiones en infraestructura específica, destacadas convocatorias de público y la presencia de boxeadores de jerarquía . Todo esto conforma el marco ideal para una noche que promete ser verdaderamente inolvidable .

El Polideportivo La Colonia será nuevamente escenario de una velada de alto nivel, con la presencia estelar de “Coki” Soto, en un combate que también será transmitido por TNT Sports Premium y Space.

Venta de entradas

  • Popular: $10.000
  • Platea: $15.000
  • Ring Side: $25.000

📌 Puntos de venta:

  • Delegación La Colonia
  • Delegación Medrano
  • Municipalidad de Junín

También puedes leer

Boxeo

Junín se prepara para vivir una prometedora cartelera internacional

Karting

Bruno Miranda es subcampeón del mundo en final Rotax de Bahrein

Bienestar y oportunidades

Estudio de la UBA: Mendoza, una de las mejores ciudades para vivir en Argentina

Mundo leproso

Sebastián Villa fue denunciado en Medellín tras una discutir borracho

Más de 800 casas

Guaymallén obtuvo la tenencia del Procrear paralizado y proyectó viviendas

Guaymallén

Murió un hombre de 72 años tras la explosión y el incendio en su casa

Te puede interesar

Cuna de Campeones V

Todo listo para la acción en el Cuna de Campeones V

Boxeo

Junín se prepara para vivir una prometedora cartelera internacional

Karting

Bruno Miranda es subcampeón del mundo en final Rotax de Bahrein

Bienestar y oportunidades

Estudio de la UBA: Mendoza, una de las mejores ciudades para vivir en Argentina

Mundo leproso

Sebastián Villa fue denunciado en Medellín tras una discutir borracho

Más de 800 casas

Guaymallén obtuvo la tenencia del Procrear paralizado y proyectó viviendas

Guaymallén

Murió un hombre de 72 años tras la explosión y el incendio en su casa

Alerta sanitaria

Mendoza lleva a la Justicia a padres que no vacunan a sus hijos

Será Justicia

Guaymallén vuelve a tener Reina de la Vendimia tras un fallo de la Suprema Corte

Tensión en Venezuela

Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N de Argentina

Escape evitable

Dos presos se fugaron de una comisaría en San Martín tras hacer un boquete

Reforma Laboral

El Gobierno le hace un guiño a la CGT y retira restricciones a cuotas solidarias

Desplome de precios

La cosecha de durazno en el Sur mendocino vive una de sus peores crisis

Estado del tiempo

Anuncian Zonda, tormentas y cambios de viento entre hoy y el viernes en Mendoza

Godoy Cruz

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 que reunió a más de 100 mil personas

Minería metalífera

Votó el Senado: qué implica la aprobación del Proyecto San Jorge en Mendoza

Minería sustentable

Lourdes Arrieta sobre el proyecto San Jorge y los estándares de minería en Mendoza

Ciudad de Mendoza

Protesta frente a la Legislatura mientras el Senado debate leyes mineras

Sesión caliente

El Senado decidió sobre la minería en Mendoza en medio de protestas

Automovilismo

Gonzalo Antolín se ilusiona con dar el salto a la Clase 3 del TN en 2026?