El piloto de diez años ganó el último fin de semana la categoría Micro Max y quedó a un paso de coronarse campeón, lo que podía darse en la última jornada del certamen el próximo 4 de octubre.

En una emocionante final por la novena de diez fechas del Campeonato de Karting Rotax 2024-2025, el piloto Bruno Miranda alcanzó el último fin de semana el liderato de la categoría Micro Max, para competidores de 8 a 11 años.

Bruno Miranda, quien cumplió hace pocos días 10 años, superó en el Kartódromo Las Perdices, de Melipilla, a Francisco Membrive, en una emocionante definición que se dio en los últimos metros.

El tiempo del ganador, luego de trece giros, fue de 14:31.305, mientras que el del segundo fue 14:21.413. Tercero, y cerrando el podio de la jornada, fue Vicente Garrido, con 14:24.367.

De esta forma, Bruno Miranda quedó primero en el ránking del certamen, que hasta antes de la novena fecha encabezaba Francisco Membrive, quien ahora es segundo en la general. Y en la clasificación general, tercero está Vicente Garrido.

“Estoy muy contento, porque la carrera fue muy buena y además gané. Estuve concentrado y pude responder bien ante Francisco (Membrive). Estuve toda la carrera en segundo lugar, esperando el momento indicado. Y cuando parecía que ya estaba decidido, en la última curva me lancé con todo y gané la final. Además, marqué la vuelta más rápida con 1:08.285. Ahora que soy puntero hay que prepararse para ganar el título en la última fecha”, dijo Bruno Miranda, quien en agosto corrió por primera vez en Argentina, en calidad de invitado, en la quinta fecha del Champions Cup IAME Series del vecino país, con sede en el Kartódromo Internacional Ciudad de Zárate, y finalizó quinto en la categoría Cadete.

El pasado mes de julio fue segundo en la serie Mini del Sudamericano de Karting FIA efectuado en la pista del Club de Aeromodelos de Chile, CACH, en Tiltil.

La décima y última fecha Campeonato de Karting Rotax 2024-2025 será el sábado 4 de octubre, también en Las Perdices, donde el pequeño piloto que cursa cuarto básico en el Colegio San Felipe Diácono de Calera de Tango, aspira a redondear una excelente temporada con el título Micro Max.

Fotos: Bill Torres

Agencia GlobeSport

www.globesport.cl