Las votaciones se efectuaron en Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Junín y San Martín. “Encuentro Peronista” fue la lista que se impuso. Votaron cerca de 15 mil afiliados.

La lista peronista “Encuentro Peronista” arrasó este domingo en cinco departamentos donde fueron convocados a elegir sus representantes municipales de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Como resultado, la lista “Encuentro Peronista” se impuso en cada una de las jurisdicciones. La Campora y los intendentes sumaron fuerzas de cara a los comicios legislativos.

Los departamentos donde fueron a las urnas fueron: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Junín y San Martín.

Ernesto Caleu fue el gran vencedor de la jornada ya que se impuso por amplio margen en Ciudad. en Guaymallén el ganador fue Manuel Moreno Serrano; para el caso de Las Heras (distrito con mayor cantidad de votantes), el elegido fue Raúl Adrián Ceverino; los peronistas de Junín se decantaron por Emiliano Jesús Vargas y en San Martín el candidato electo fue Alejandro Lorenzo Ravazzani.

El armado de la listas vencedoras

Las distintas conformaciones de la lista número 10 en cada jurisdicción fueron las siguientes.

Capital

Gustavo Ernesto Caleau

María Gabriela Blas

Johana Hormilla

Carlos Alberto Almenara

Lorena Paula Alfaro

Juan Reyes

Las Heras

Raúl Adrián Ceverino

Gisel Noemí Di Marco

Esteban Benjamín Alaniz

Yamila Alejandra Jelvez

Ivanna Vanesa Sánchez

José Francisco Santos

Guaymallén

Manuel Moreno Serrano

Adriana Salcedo

Ariel Chávez

María Belén Navarro

Viviana Orellano

Marcelo Daniel Bugueño

San Martín

Alejandro Lorenzo Ravazzani

Laura Beatriz Soto

Emiliano Molina

Evelin Beatriz Peralta

Tomás Edgardo Sánchez

Yamila Nahir Sánchez

Junín

Emiliano Jesús Vargas

Milagros Alejandra Coria

Gastón Ariel Vera

Paola Natalia Ponce

Ana María Díaz



