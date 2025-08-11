Las votaciones se efectuaron en Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Junín y San Martín. “Encuentro Peronista” fue la lista que se impuso. Votaron cerca de 15 mil afiliados.
La lista peronista “Encuentro Peronista” arrasó este domingo en cinco departamentos donde fueron convocados a elegir sus representantes municipales de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
Como resultado, la lista “Encuentro Peronista” se impuso en cada una de las jurisdicciones. La Campora y los intendentes sumaron fuerzas de cara a los comicios legislativos.
Los departamentos donde fueron a las urnas fueron: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Junín y San Martín.
Ernesto Caleu fue el gran vencedor de la jornada ya que se impuso por amplio margen en Ciudad. en Guaymallén el ganador fue Manuel Moreno Serrano; para el caso de Las Heras (distrito con mayor cantidad de votantes), el elegido fue Raúl Adrián Ceverino; los peronistas de Junín se decantaron por Emiliano Jesús Vargas y en San Martín el candidato electo fue Alejandro Lorenzo Ravazzani.
El armado de la listas vencedoras
Las distintas conformaciones de la lista número 10 en cada jurisdicción fueron las siguientes.
Capital
Gustavo Ernesto Caleau
María Gabriela Blas
Johana Hormilla
Carlos Alberto Almenara
Lorena Paula Alfaro
Juan Reyes
Las Heras
Raúl Adrián Ceverino
Gisel Noemí Di Marco
Esteban Benjamín Alaniz
Yamila Alejandra Jelvez
Ivanna Vanesa Sánchez
José Francisco Santos
Guaymallén
Manuel Moreno Serrano
Adriana Salcedo
Ariel Chávez
María Belén Navarro
Viviana Orellano
Marcelo Daniel Bugueño
San Martín
Alejandro Lorenzo Ravazzani
Laura Beatriz Soto
Emiliano Molina
Evelin Beatriz Peralta
Tomás Edgardo Sánchez
Yamila Nahir Sánchez
Junín
Emiliano Jesús Vargas
Milagros Alejandra Coria
Gastón Ariel Vera
Paola Natalia Ponce
Ana María Díaz