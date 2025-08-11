Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Las votaciones se efectuaron en Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Junín y San Martín. “Encuentro Peronista” fue la lista que se impuso. Votaron cerca de 15 mil afiliados.

La lista peronista “Encuentro Peronista” arrasó este domingo en cinco departamentos donde fueron convocados a elegir sus representantes municipales de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Como resultado, la lista “Encuentro Peronista” se impuso en cada una de las jurisdicciones. La Campora y los intendentes sumaron fuerzas de cara a los comicios legislativos.

Los departamentos donde fueron a las urnas fueron: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Junín y San Martín.

Ernesto Caleu fue el gran vencedor de la jornada ya que se impuso por amplio margen en Ciudad. en Guaymallén el ganador fue Manuel Moreno Serrano; para el caso de Las Heras (distrito con mayor cantidad de votantes), el elegido fue Raúl Adrián Ceverino; los peronistas de Junín se decantaron por Emiliano Jesús Vargas y en San Martín el candidato electo fue Alejandro Lorenzo Ravazzani.

El armado de la listas vencedoras

Las distintas conformaciones de la lista número 10 en cada jurisdicción fueron las siguientes.

Capital

Gustavo Ernesto Caleau

María Gabriela Blas

Johana Hormilla

Carlos Alberto Almenara

Lorena Paula Alfaro

Juan Reyes

Las Heras

Raúl Adrián Ceverino

Gisel Noemí Di Marco

Esteban Benjamín Alaniz

Yamila Alejandra Jelvez

Ivanna Vanesa Sánchez

José Francisco Santos

Guaymallén

Manuel Moreno Serrano

Adriana Salcedo

Ariel Chávez

María Belén Navarro

Viviana Orellano

Marcelo Daniel Bugueño

San Martín

Alejandro Lorenzo Ravazzani

Laura Beatriz Soto

Emiliano Molina

Evelin Beatriz Peralta

Tomás Edgardo Sánchez

Yamila Nahir Sánchez

Junín

Emiliano Jesús Vargas

Milagros Alejandra Coria

Gastón Ariel Vera

Paola Natalia Ponce

Ana María Díaz


También puedes leer

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Reemplazará al viejo

Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31

Ruta 7 Km 1.212

Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

Te puede interesar

A disposición de la Justicia

Detuvieron al subgerente de un VEA de San Martín por intento de hurto

Ciclismo en Paraguay

Julieta Benedetti y Lucía Miralles fueron Plata y Bronce

Interna peronista

La alianza peronista se impuso en cinco departamentos de Mendoza

Reemplazará al viejo

Construirán un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31

Ruta 7 Km 1.212

Rescatan a una mujer tras un choque de camiones en la alta montaña de Mendoza

Regional de rugby

Los Tordos ganó en Bermejo al Mendoza RC y es el nuevo líder del Top 8

Las Pymes en julio

Las ventas minoristas no repuntan y caen a nivel mensual e interanual

PISATÓN 2025

Llega a Mendoza la evaluación internacional que desafía a los estudiantes

En el Valle de Uco

Las duras medidas contra la docente por presunta distribución de pornografía infantil

Cosmovisión andina

Así es la pirca arqueológica incaica hallada en la altura del Cerro Aconcagua

En toda Mendoza

Las mujeres serán el eje para potenciar el desarrollo económico

Horacio Gramajo, un bon vivant y creador, junto con su hermano Arturo, del clásico de la gastronomía porteña
Elecciones 2025

Revuelto Gramajo, dos hermanos, CABA y lo que en Mendoza quieren cenar

Vino Argentino

John Barker, titular de la OIV, ofrecerá en Mendoza una charla magistral

Minería en Uspallata

Con voces a favor y en contra inició la audiencia virtual de PSJ Cobre Mendocino

Inseguridad vial

Murió una joven de 18 luego de chocar con su moto en Ciudad

Carreras universitarias

Decenas de miles de adolescentes visitaron la Expo Educativa de Mendoza

Guía ante una emergencia

Así tenés que actuar si creés estar ante un ACV en Mendoza

Elecciones 2025

Las 8 opciones electorales que quedaron en pie en Mendoza

Tras la media sanción

La UNCuyo presiona a senadores nacionales por la Ley de Financiamiento

ExDT de Talleres

El hockey sobre patines despide al legendario Mario Agüero