Se trata de un relevamiento realizado a 1.020 casos en setiembre y destaca la alta aprobación a los intendentes de Godoy Cruz y Guaymallén.

Un reciente estudio de opinión de la consultora Realle Dalla Torre, que fue realizado en septiembre, en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz revela un sólido respaldo a las gestiones locales y una marcada preferencia electoral por la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, tanto a nivel nacional como provincial.

El estudio, que abarcó 1.020 casos y se realizó 100% en domicilio, utilizó una muestra aleatoria siguiendo parámetros censales de 2022. El relevamiento de datos se llevó a cabo entre el 11 y el 20 de septiembre del corriente año.

Alta Aprobación a las Gestiones Municipales

El informe destaca el alto grado de aprobación que mantienen los intendentes en ambos departamentos.

En Godoy Cruz, la gestión de Diego Costarelli alcanza el 71.1% de aprobación, mientras que el 27.1% la desaprueba, con un 1.8% de No Sabe/No Contesta (NS).

En Guaymallén, la gestión de Marcos Calvente también goza de una fuerte aceptación, con un 68.14% de aprobación, frente a un 25.41% de desaprobación y un 6.45% de NS.

La intención de voto en ambas jurisdicciones muestra un claro dominio de la principal alianza entre radicales y libertarios en la provincia, mientras que el peronismo aparece en segundo lugar con un repunte en la intención de voto.

Panorama en Godoy Cruz

En Godoy Cruz, la Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, representada por Luis Petri y Pamela Verasay en la boleta nacional, se posiciona en primer lugar para las Legislativas Nacionales, alcanzando el 52.30% de la intención de voto tras la proyección de indecisos.

• La Fuerza Justicialista Mendoza (con Emir Félix) se ubica en segundo lugar con el 16%.

• El Frente Verde (con Mario Vadillo) obtiene un 7.90%.

• El Frente de Izquierda (con Micaela Blanco Minoli) marca un 4.40%.

Respecto a las Legislativas Provinciales, la Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza también lidera con un 51.80% tras la proyección, superando a la Fuerza Justicialista Mendoza, que alcanza el 16.50%. Otros frentes importantes incluyen el Frente Verde con 5.90% y el Frente de Izquierda con 4.80%.

Panorama en Guaymallén

En Guaymallén, la alianza LA LIBERTAD AVANZA + CAMBIA MENDOZA también encabeza la intención de voto, aunque con un margen ligeramente menor al de Godoy Cruz.

Para las Legislativas Nacionales, esta fuerza alcanza el 48.40% en la proyección de indecisos.

• Le sigue la Fuerza Justicialista Mendoza con 18.50%.

• El Frente Verde obtiene un 8.50%.

• El Frente de Izquierda alcanza el 4.80%.

En la disputa por las Legislativas Provinciales en Guaymallén, la tendencia se mantiene: el Frente Libertad Avanza + Cambia Mendoza concentra el 48% del voto proyectado. La Fuerza Justicialista Mendoza se mantiene como segunda fuerza con el 18.30%. Los partidos siguientes son el Frente Verde con 7.50% y el Frente de Izquierda con 4.40%.

Es notable que en las categorías provinciales, fuerzas como el Partido de los Jubilados (3.70%) y el Frente Demócrata Libertario (3.50%) también obtienen porcentajes significativos en Guaymallén.