El guapo boxeador mendocino enfrentará a Alejandro Cirica, pupilo de Pablo Estrella. Habrá, además, 15 peleas amateurs. Se espera una muy buena presencia de espectadores.

Este viernes, desde las 19 horas y con el montaje del Club Villa Seca, el respaldo de la Promotora Pandolfino Box y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box, se realizará una importante velada en la cual destaca la presentación de “La Bestia” Damián Castro (1-0-1, 1KO) quien se enfrentará ante Alejandro Cirica.

Matías Lucero, entrenador del Club organizador manifestó que “en el festival habrá 15 combates amateur y uno profesional. Las entradas tienen precios populares (10 mil pesos) y además dentro del recinto habrá un patio de comidas”.

“Creo que será una buena oportunidad para ver en acción a uno de los púgiles más prometedores con los que cuenta Mendoza en la actualidad. Ojalá que podamos plasmar este proyecto. Es un muchacho que trabaja y mucho, tiene condiciones, pero fundamentalmente tiene las ganas para triunfar. Deseo que tenga mucho éxito en su carrera deportiva” dijo el joven entrenador.