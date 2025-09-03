Una imagen del pasado de una joven candidata se viralizó y generó fuertes rechazos. La dirigente salió a dar explicaciones sobre el contexto de la foto.

Valentina Zenocrati, de 24 años y candidata a diputada provincial por el Frente Libertario Demócrata de Mendoza, se convirtió en protagonista de un debate tras difundirse una imagen en la que se la ve besando un ejemplar del libro Mi Lucha, escrito por el líder nazi Adolf Hitler.

Zenocrati reconoció ser la persona de la foto y explicó que se trató de “un chiste de mal gusto” realizado en su adolescencia. “Tenía 16 o 17 años. Era parte de un grupo de amigos en WhatsApp donde circulaban bromas de humor negro. Claramente, no apoyo nada de eso y mi trayectoria política lo demuestra”, sostuvo.

La candidata era menor de edad cuando se sacó la polémica foto.

Actualmente, la joven ocupa el tercer lugar en la lista de diputados por la Segunda Sección Electoral de Mendoza, que abarca Maipú y la Zona Este, y se desempeña como asesora del senador Armando Magistretti, presidente del Partido Demócrata, aliado de La Libertad Avanza.

Según detalló, el ejemplar de Mi Lucha había llegado a la chacarita de compra y venta de metales y papeles de su padre en un cargamento de libros antiguos. “Hoy esa foto no refleja ninguna postura ideológica mía”, aclaró. “Siempre he defendido las ideas de libertad. Milito con Javier Milei desde el primer día, fui coordinadora de Estudiantes por la Libertad y fundadora de Lola, una ONG de mujeres liberales en Mendoza”, agregó.

En el 2023, el Partido Demócrata y el Partido Libertario fueron aliados electorales de Milei. Tras su llegada a la presidencia, y con la creación del partido La Libertad Avanza a través de su hermana Karina Milei, los antiguos aliados conforman hoy un frente liberal de corte independiente.

Zenocrati insistió en que su trabajo en distintos espacios liberales y estudiantiles respalda su compromiso con esas ideas y no con el contenido de la polémica foto. “No estaría en puestos de conducción si eso reflejara mi ideología”, concluyó.