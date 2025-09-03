Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2025

La candidata libertaria de Mendoza explicó por qué “besó a Hitler”

Una imagen del pasado de una joven candidata se viralizó y generó fuertes rechazos. La dirigente salió a dar explicaciones sobre el contexto de la foto.

Valentina Zenocrati, de 24 años y candidata a diputada provincial por el Frente Libertario Demócrata de Mendoza, se convirtió en protagonista de un debate tras difundirse una imagen en la que se la ve besando un ejemplar del libro Mi Lucha, escrito por el líder nazi Adolf Hitler.

Zenocrati reconoció ser la persona de la foto y explicó que se trató de “un chiste de mal gusto” realizado en su adolescencia. “Tenía 16 o 17 años. Era parte de un grupo de amigos en WhatsApp donde circulaban bromas de humor negro. Claramente, no apoyo nada de eso y mi trayectoria política lo demuestra”, sostuvo.

La candidata era menor de edad cuando se sacó la polémica foto.
La candidata era menor de edad cuando se sacó la polémica foto.

Actualmente, la joven ocupa el tercer lugar en la lista de diputados por la Segunda Sección Electoral de Mendoza, que abarca Maipú y la Zona Este, y se desempeña como asesora del senador Armando Magistretti, presidente del Partido Demócrata, aliado de La Libertad Avanza.

Según detalló, el ejemplar de Mi Lucha había llegado a la chacarita de compra y venta de metales y papeles de su padre en un cargamento de libros antiguos. “Hoy esa foto no refleja ninguna postura ideológica mía”, aclaró. “Siempre he defendido las ideas de libertad. Milito con Javier Milei desde el primer día, fui coordinadora de Estudiantes por la Libertad y fundadora de Lola, una ONG de mujeres liberales en Mendoza”, agregó.

En el 2023, el Partido Demócrata y el Partido Libertario fueron aliados electorales de Milei. Tras su llegada a la presidencia, y con la creación del partido La Libertad Avanza a través de su hermana Karina Milei, los antiguos aliados conforman hoy un frente liberal de corte independiente.

Zenocrati insistió en que su trabajo en distintos espacios liberales y estudiantiles respalda su compromiso con esas ideas y no con el contenido de la polémica foto. “No estaría en puestos de conducción si eso reflejara mi ideología”, concluyó.

También puedes leer

Cámara de Diputados

OSEP y Salud en la mira por contratos con la Droguería Suizo Argentina

Torneo Regional Amateur

El ascenso en Mendoza: Pozo ya es DT de FADEP y Dobrik de Pacífico

Elecciones 2025

La candidata libertaria de Mendoza explicó por qué “besó a Hitler”

Lavalle

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta

Guaymallén

Una mujer fue asesinada en Mendoza y detuvieron a su expareja

Nuevo caudalímetro

El masivo corte de agua en el Gran Mendoza tiene nueva fecha

Te puede interesar

Se despide de Mendoza

El llanto de la mendocina Clara Ceschin al hablar de su futuro

Cámara de Diputados

OSEP y Salud en la mira por contratos con la Droguería Suizo Argentina

Torneo Regional Amateur

El ascenso en Mendoza: Pozo ya es DT de FADEP y Dobrik de Pacífico

Elecciones 2025

La candidata libertaria de Mendoza explicó por qué “besó a Hitler”

Lavalle

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta

Guaymallén

Una mujer fue asesinada en Mendoza y detuvieron a su expareja

Nuevo caudalímetro

El masivo corte de agua en el Gran Mendoza tiene nueva fecha

En un año

Con Luis Petri, la obra social de las Fuerzas Armadas superó un déficit de $200 mil millones

Censura previa

Rechazo de ADEPA al “bozal” legal que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto y el desahogo de Godoy Cruz: “El grupo se lo merece”

Básquet de Mendoza

Huracán Las Heras se suma a Rivadavia en la Liga Argentina

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere cambiar la coparticipación en beneficio de Mendoza

Junín

Una mujer quedó atrapada en el barro hasta la cintura y debieron rescatarla

En Las Heras

Un adolescente está en coma farmacológico tras recibir un disparo

Ciclo lectivo 2026

Colegios de la UNCuyo: cómo acceder a los exámenes de ingreso

A todo o nada

Registran una insólita pelea de ratones en el metro de Nueva York

Elecciones 2025

La corrupción como distracción ante el fracaso económico en Argentina

Corredor Bioceánico

Vialidad Nacional habilitó el tránsito en la Ruta 7 hasta Las Cuevas

Corte total de la Ruta 7 por intensas lluvias y nieve en Mendoza. (
Tormenta de Santa Rosa

La Ruta 7 quedó completamente cortada por lluvias y nieve en Mendoza

Estado del tiempo

Tras la Tormenta de Santa Rosa anuncian heladas en el Centro del país