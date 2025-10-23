Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Libertad y dignidad

La esperanza de un juicio político necesario: reflexiones desde la realidad argentina

Carolina Jacky analiza la situación actual del país y sostiene que la única vía para preservar la soberanía y el bienestar del pueblo es iniciar un juicio político que detenga la decadencia económica.

Carolina Jacky | Nadie puede escapar a la realidad, aunque cada día parece más difícil reconocer dónde se encuentra hoy Argentina. Hace dos años, muchos argentinos confiaron en un gobierno que prometía rescatar las ideas de libertad y mercado, con medidas como la dolarización, el cierre del Banco Central y el fin de privilegios de la casta. Pero, frente a los resultados, queda claro que la esperanza de un cambio efectivo aún no se ha materializado.

El esfuerzo del pueblo por salir del desastre económico se ha visto opacado por decisiones que favorecieron a la “patria financiera” y a sectores que jamás sintieron la urgencia del sacrificio colectivo. Hoy, el panorama económico exige una mirada crítica: la soberanía reside en el pueblo, representado en el Congreso y vigilante del Ejecutivo y del Poder Judicial. La única manera de frenar la decadencia es que se inicie un juicio político que establezca responsabilidades y restaure la confianza ciudadana.

Si bien se habla de macroeconomía, la vida de los argentinos transcurre en la micro, donde la falta de inversión, el aumento de cierres de negocios y el encarecimiento de la vida cotidiana son palpables. El gobierno ha intentado controlar la moneda y las tasas, pero cada medida ha profundizado las desigualdades y ha dejado al pueblo en desventaja frente a los intereses externos.

Este domingo, cuando los ciudadanos se expresen, será un recordatorio de que la soberanía no es abstracta: se ejerce y se defiende. Un juicio político no es solo un acto legal, es una medida de justicia y responsabilidad, un paso necesario para proteger la economía, la libertad y la dignidad de todos los argentinos. Solo así la esperanza de cambio podrá concretarse.

Carolina Jacky, Candidata a Diputada Nacional – PROTECTORA, LISTA 222

También puedes leer

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas

Crisis violeta 2025

Crisis en La Libertad Avanza: renuncian fiscales en La Matanza por el manejo de fondos

Cuna de Campeones IV

Los Carrasco fueron los grandes animadores del Cuna de Campeones IV

Marcha de jubilados en Mendoza

Carolina Jacky prometió impulsar el juicio político a Javier Milei por violar derechos

Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

Te puede interesar

Libertad y dignidad

La esperanza de un juicio político necesario: reflexiones desde la realidad argentina

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas
Crisis violeta 2025

Crisis en La Libertad Avanza: renuncian fiscales en La Matanza por el manejo de fondos

Cuna de Campeones IV

Los Carrasco fueron los grandes animadores del Cuna de Campeones IV

Marcha de jubilados en Mendoza

Carolina Jacky prometió impulsar el juicio político a Javier Milei por violar derechos

Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Godoy Cruz

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave

Guaymallén

Tres mañanas con fuertes complicaciones en el Nudo Vial de Acceso Este

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes

Lavalle

Recataron en Mendoza a un hombre con drones que estaba perdido en un campo

Destrato en la vía pública

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

Elecciones 2025

En Mendoza, Luis Petri defendió el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Remodelación integral

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura