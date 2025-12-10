La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 que reunió a más de 100 mil personas

La tercera noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 convocó a más de 35 mil personas en el Hipódromo de Mendoza y llevó el total de asistentes a más de 100 mil, consolidando una de las ediciones más multitudinarias de su historia.

La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza terminó con un estallido colectivo: más de 35 mil personas disfrutaron del cierre en el Hipódromo de Mendoza y el evento superó los 100 mil asistentes en sus tres jornadas. Música, identidad mendocina y una energía imparable marcaron un final inolvidable.

¿Cómo comenzó la tercera noche con Eugenia Quevedo y LBC bajo la lluvia?

La última jornada abrió con el show de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos, recién declarados Patrimonio Cultural de Córdoba. Desde el escenario, celebraron el reconocimiento y encendieron al público.

“Porque soy tu fans, Mendoza de mi vida”, dijo Eugenia al iniciar su presentación, desatando una ovación.

El show avanzaba con la potencia del cuarteto cuando llegó la sorpresa: una lluvia repentina que lejos de apagar la fiesta, la elevó. Muchos la vivieron “como una bendición del cielo” y siguieron bailando sin pausa.

A esa postal se sumaron los robots luminosos, que recorrieron el predio y subieron al escenario con juegos de luces y coreografías que le dieron un toque futurista a la noche.

Durante una hora, éxitos como Obsesión, Perdonarte para qué, Pa’ tipos como tú y Olvidarte de mí jamás podrás hicieron vibrar el Hipódromo con un público totalmente entregado.

¿Qué pasó durante el show arrollador de Damas Gratis?

Damas Gratis tomó el escenario con una tanda de clásicos imbatibles: No te creas tan importante, Costumbres, Laura, Alza las manos y Perrito malvado.

“Las manitos arriba, Mendoza”, arengaba Pablo Lescano mientras la multitud respondía “ATR toda la noche”. El ida y vuelta explotó con Menea para mí y alcanzó uno de sus picos con Me vas a extrañar, coreado de principio a fin por miles de voces.

La atmósfera fue la de una verdadera hinchada popular, con grupos de jóvenes bailando en ronda y el predio convertido en un solo coro festivo.

¿Cómo fue el final que pidió el público?

Cada vez que parecía terminar, el público pedía una más. Lescano, emocionado, recordó que visita Mendoza desde 1996 y homenajeó sus inicios con una reversión de Yo tomo cerveza, de su etapa en Amar Azul.

“Vamos a tocar hasta el amanecer”, prometió antes de desatar el pogo con El mono relojero. También hubo lugar para el clásico “El que no salta es un inglés”, que el público cantó con euforia.

Finalmente, Lescano se despidió entre aplausos con un “Chau Mendoza, qué lindo volverte a ver”.

¿Por qué esta edición quedó para la historia?

La tercera noche coronó una edición inolvidable que superó los 100 mil asistentes y reafirmó a la Fiesta Provincial de la Cerveza como uno de los eventos culturales más convocantes del país.

Miles de personas cantaron, bailaron y celebraron un cierre que quedará guardado en la memoria colectiva de Mendoza.