Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

La iniciativa impulsada por padres de una escuela mendocina propone retrasar el acceso al primer celular hasta los 13 años y limitar el uso de redes sociales hasta los 16. El acuerdo ya reúne a más de 540 familias de distintas provincias y abrió el debate educativo a nivel nacional.

Una propuesta surgida en una escuela privada de Mendoza para postergar el acceso de los chicos al teléfono celular trascendió las fronteras provinciales y comenzó a replicarse en todo el país. Se trata del llamado Pacto Parental, un acuerdo voluntario entre familias que busca reducir la exposición temprana a las pantallas y promover un uso más saludable de la tecnología durante la infancia.

“Yo Creo”, contención para chicos y chicas sin familias en Mendoza

¿En qué consiste el Pacto Parental que nació en Mendoza?

La iniciativa fue impulsada por un grupo de padres del Colegio San Nicolás, ubicado en Chacras de Coria. El acuerdo establece el compromiso de retrasar la entrega del primer celular propio hasta los 13 años y prohibir el uso de redes sociales hasta los 16.

Según explican en su sitio web, el pacto apunta a “devolverles a los chicos tiempo libre de pantallas”, a través de límites consensuados y un acompañamiento activo de las familias frente a un contexto de hiperconexión.

¿Cuántas familias y provincias ya se sumaron a la iniciativa?

Ignacio Castro, uno de los impulsores del proyecto, confirmó que el acuerdo ya reúne a más de 540 padres de todo el país. Entre las provincias que se sumaron mencionó Córdoba, Salta, San Juan, San Luis y Formosa, entre otras.

“Se sumaron un montón de otros colegios. Ya somos algo más de 540 padres de todas partes del país”, explicó en diálogo con ElEditor.

¿Existen antecedentes similares en escuelas de Mendoza?

Sí. En la escuela San Luis Gonzaga, ubicada en la Ciudad de Mendoza, se implementó meses atrás una medida interna por la cual los alumnos deben dejar sus teléfonos en una caja al ingresar al establecimiento y solo los retiran al finalizar la jornada escolar.

Estas experiencias locales se alinean con debates internacionales. Uno de los casos más resonantes es el de Australia, que estableció un límite de 16 años para el uso de redes sociales, con multas a las plataformas que no eliminen cuentas de menores.

¿Cuál es la postura de la DGE sobre el uso de celulares en las aulas?

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), si bien se promueve el uso del celular como herramienta pedagógica, se valoró positivamente el acuerdo alcanzado en la comunidad educativa mendocina.

Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la DGE, destacó que “lo positivo es haber logrado un acuerdo entre las familias y la institución educativa”, y remarcó que este tipo de medidas actúan como factores protectores frente al uso problemático de tecnologías y redes sociales.

¿La DGE evalúa prohibir el uso de celulares en las escuelas?

Gannam aclaró que no está en evaluación implementar medidas más restrictivas a nivel general, aunque señaló que se analizarán los resultados obtenidos en otras escuelas, provincias y países.

Además, subrayó que cualquier restricción debe estar acompañada de educación y alfabetización digital, ya que “prohibir de manera aislada no garantiza efectividad”.

¿Por qué el debate sigue abierto?

El uso de celulares y pantallas en la infancia plantea un escenario complejo: si bien las tecnologías ofrecen herramientas valiosas para el aprendizaje, también implican riesgos como grooming, adicción a juegos en línea y apuestas digitales.

En ese marco, el Pacto Parental abrió una discusión nacional sobre cómo poner límites saludables sin demonizar la tecnología, promoviendo un uso más humano y consciente en niños y adolescentes.

También puedes leer

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Te puede interesar

Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Las Heras

Se incendió una casa: dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada

Estudio del Conicet

El arbolado urbano de Mendoza reduce hasta 17 decibelios el ruido del tránsito

Con cáscaras de frutas

Mallas biodegradables para reemplazar las plásticas en el agro mendocino

Mercado laboral

Alarma salarial: el 72% de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Actividad comercial

Ventas navideñas 2025 en Mendoza: los juguetes lideran la demanda

Junto a ONU y EEUU

Mendoza impulsa una estrategia regional contra el narcotráfico en cárceles

Prisión efectiva

Condenaron a Carolina Loncarich por impedir el vínculo de su hijo con el padre

Ciudad de Mendoza

Denuncian represión en la protesta contra San Jorge y convocan a un ruidazo

Protesta el 18 de diciembre

La CGT rompe la tregua con el Gobierno y anuncia una masiva movilización

Maipú

Grave denuncia por abuso sexual: una niña de cinco permanece internada

Estado del tiempo

Fin de semana en Mendoza: Zonda, tormentas y descenso de temperatura

Boxeo

Todo listo para la acción en el Cuna de Campeones V

Boxeo

Junín se prepara para vivir una prometedora cartelera internacional