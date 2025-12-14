La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

La iniciativa impulsada por padres de una escuela mendocina propone retrasar el acceso al primer celular hasta los 13 años y limitar el uso de redes sociales hasta los 16. El acuerdo ya reúne a más de 540 familias de distintas provincias y abrió el debate educativo a nivel nacional.

Una propuesta surgida en una escuela privada de Mendoza para postergar el acceso de los chicos al teléfono celular trascendió las fronteras provinciales y comenzó a replicarse en todo el país. Se trata del llamado “Pacto Parental”, un acuerdo voluntario entre familias que busca reducir la exposición temprana a las pantallas y promover un uso más saludable de la tecnología durante la infancia.

¿En qué consiste el Pacto Parental que nació en Mendoza?

La iniciativa fue impulsada por un grupo de padres del Colegio San Nicolás, ubicado en Chacras de Coria. El acuerdo establece el compromiso de retrasar la entrega del primer celular propio hasta los 13 años y prohibir el uso de redes sociales hasta los 16.

Según explican en su sitio web, el pacto apunta a “devolverles a los chicos tiempo libre de pantallas”, a través de límites consensuados y un acompañamiento activo de las familias frente a un contexto de hiperconexión.

¿Cuántas familias y provincias ya se sumaron a la iniciativa?

Ignacio Castro, uno de los impulsores del proyecto, confirmó que el acuerdo ya reúne a más de 540 padres de todo el país. Entre las provincias que se sumaron mencionó Córdoba, Salta, San Juan, San Luis y Formosa, entre otras.

“Se sumaron un montón de otros colegios. Ya somos algo más de 540 padres de todas partes del país”, explicó en diálogo con ElEditor.

¿Existen antecedentes similares en escuelas de Mendoza?

Sí. En la escuela San Luis Gonzaga, ubicada en la Ciudad de Mendoza, se implementó meses atrás una medida interna por la cual los alumnos deben dejar sus teléfonos en una caja al ingresar al establecimiento y solo los retiran al finalizar la jornada escolar.

Estas experiencias locales se alinean con debates internacionales. Uno de los casos más resonantes es el de Australia, que estableció un límite de 16 años para el uso de redes sociales, con multas a las plataformas que no eliminen cuentas de menores.

¿Cuál es la postura de la DGE sobre el uso de celulares en las aulas?

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), si bien se promueve el uso del celular como herramienta pedagógica, se valoró positivamente el acuerdo alcanzado en la comunidad educativa mendocina.

Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la DGE, destacó que “lo positivo es haber logrado un acuerdo entre las familias y la institución educativa”, y remarcó que este tipo de medidas actúan como factores protectores frente al uso problemático de tecnologías y redes sociales.

¿La DGE evalúa prohibir el uso de celulares en las escuelas?

Gannam aclaró que no está en evaluación implementar medidas más restrictivas a nivel general, aunque señaló que se analizarán los resultados obtenidos en otras escuelas, provincias y países.

Además, subrayó que cualquier restricción debe estar acompañada de educación y alfabetización digital, ya que “prohibir de manera aislada no garantiza efectividad”.

¿Por qué el debate sigue abierto?

El uso de celulares y pantallas en la infancia plantea un escenario complejo: si bien las tecnologías ofrecen herramientas valiosas para el aprendizaje, también implican riesgos como grooming, adicción a juegos en línea y apuestas digitales.

En ese marco, el Pacto Parental abrió una discusión nacional sobre cómo poner límites saludables sin demonizar la tecnología, promoviendo un uso más humano y consciente en niños y adolescentes.