Torneo Clausura 2025

La Lepra ensaya con vistas al duelo contra Boca Juniors en Mendoza

El plantel trabaja intensamente para el partido del próximo domingo, donde la formación podría tener variantes. También se planifica con vistas al choque con Tigre.

Independiente Rivadavia tiene un doble objetivo principal en lo que va de agosto y, por ello, planifica con vistas a conseguir lo deseado con vistas a consolidarse en la temporada actual. 

Por un lado, el próximo domingo recibirá a Boca Juniors en el estadio “Malvinas Argentinas” y busca sumar de a tres para remontar posiciones en la Zona A del Torneo Clausura. Además, aún no ha ganado de local, ya que cayó ante Newell´s por 1-0 y luego empató sin tantos con Belgrano; ambos juegos en el “Gargantini”.

Para el encuentro en el mundialista está en duda Alex Arce, con molestias físicas. Alfredo Berti, atento a la situación, ubicaría a Fabricio Sartori en el ataque azul en el caso de que el paraguayo no se recupere para el choque contra el “xeneize”.

LOS ONCE PROBABLES

Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Kevin Retamar, Sebastián Villa y Sartori.

APOYANDO A LA RESERVA

El plantel azul fue a alentar en la víspera a la Reserva “leprosa” que, por el Torneo Proyección, perdió 1-0 contra Boca Juniors en el “Gargantini”.

