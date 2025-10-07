En el “Cilindro de AvelIaneda”, Independiente y la “Academia” , que presentó un mix, igualaron 0-0 en el cierre de la fecha 11 del Clausura. Sobre el final, roja a Cardillo

Con la premisa en sumar de a tres y meterse de lleno en la conversación para acceder a los octavos de final del Clausura, Independiente Rivadavia se enfrentó con Racing Club en el “Cilindro de Avellaneda” , en un duelo arbitrado por Luis Lobo Medina y por el cierre de la fecha 11. Fue empate sin tantos y los del Parque se fueron insatisfechos porque habían hecho méritos para vencer

El azul contó con las mejores situaciones para llegar al gol, pero las desperdició. Además, en el adicionado se quedó con diez por doble amarilla a Cardillo, quien no podrá jugar el clásico ante el Tomba.

La Lepra llegaba tras un empate sin tantos ante Huracán y en el13er. puesto de la Zona A, en la que suma 11 puntos. En su próxima presentación, los dirigidos por Alfredo Berti recibirán el próximo domingo a Godoy Cruz en el clásico mendocino.

LAS VARIANTES LEPROSAS

El DT Alfredo Berti dispuso cambios en la alineación para este encuentro: Sheyko Studer regresó tras cumplir la sanción por amarillas, en tanto que Alejo Osella y Fabrizio Sartori también fueron titulares. Los que salieron fueron: Nicolás Retamar, Leonard Costa (roja ante Huracán) y Álex Arce quien se sumó a la doble fecha FIFA para dos amistosos con la selección de Paraguay.

Por el lado del blanquiceleste, el único semifinalista argentino en la Copa Libertadores, la campaña en el Clausura es parecida a los del Parque, ya que está 12do. con 12 puntos. Además, presentó una formación mix, con varios jugadores que habitualmente no son titulares.

Árbitro: Luis Lobo Medina

Estadio: “Presidente Perón”

TV: TNT Sports

EL PRIMER TIEMPO

Independiente mostró desde el inicio cómo ocupar espacios en ofensiva sin posición fija para quienes avanzaban y llegaban al área. Un ejemplo fue, a los 6′, cuando Villa llegó al fondo, lanzó el centro, Fernández cabeceó y el balón pegó en el palo cuando Cambieses no podía reaccionar. Clara chance azul.

De a poco se fue reacomodando Racing, sobre todo a partir de la salida de Martirena y de los movimientos de Vergara para sacar a Gómez de posición. Cerca del cuarto de hora, Amarfil y Bottari pasaron a trabajar más en la contención con el afán de equilibrar la transición defensa/ataque.

Amarfil, en dos oportunidades, probó hacia el arco; primero tapó Cambeses y luego el disparo se fue sobre el travesaño, a los 18′.

Promediaba la etapa y la Lepra ya se sentí con comodidad a través del cambio de ritmo cuando avanzaba en contraataque. El local, en tanto, buscaba crecer desde los laterales y buscar a Vergara para que este encarara hacia el área.

Falta durísima de Di Césare sobre Villa, quien se escapaba rumbo al área; amarilla para el defensor mendocino. Tiro libre que lanzó el colombiano, quien tocó corto para Gómez, este se la devolvió y el capitán buscó el arco con precisión, aunque apenas alto.

Pasada la media hora, amarilla a Vergara por falta fuerte a Bottari.

Rodríguez llegó al área tras una contra peligrosa y luego le rebotó el balón cuando se acercaba a una posición de tiro, a los 36′.

Los minutos finales mantuvieron la tendencia: la Lepra manejándose cómodamente en la contra y la “Academia” con Martirena como salida y proyección hasta el fondo, más la movilidad de Vergara.

Sartori, en zona defensiva, logró cortar un ataque cuando la buscaba Sánchez en el área; de la contra llegó una corrida de Villa, quien no pudo resolver cuando se le achicaron los espacios.

Final del parcial.

EL SEGUNDO TIEMPO

A los 3′ salvada providencial de Studer tras un centro buscando a Vergara, quien casi conecta en el área. Y, tres minutos después, centro que cabeceó Martirena y el balón se fue muy cerca del palo.

La Lepra volvió a apostar por la pelota larga, sobre todo buscando a Villa y sus peligrosas diagonales. Cerca del primer cuarto de hora casi llega el gol; Villa ganó, lanzó el centro, cabezazo de Sartori y Cambeses evitó el gol con una reacción exacta.

Cambios: 17′ Zuculini por Barrios, Pardo por Fernández y Solari por Rojo.

Mientras el local se iba agotando física y futbolísticamente, el azul seguía generando peligro cuando avanzaba a través de habilitaciones largas que buscaban sobrepasar a los volantes albicelestes. Promediaba la etapa y otra vez Villa seguía provocando peligro.

Iban 27′ y Zuculini, en la mejor acción hasta el momento, llegó a posición de remate franco y el balón se fue sobre el travesaño en una acción de alto riesgo.

Cambios: 32′ Retamar, Barbieri y Cardillo por Bonifacio, Sartori y Matías Fernández.

Un zurdazo de Villa que se fue cerca del palo provocó un nuevo peligro para el azul, a los 37′.

Cambio: 38′ Ortega por Amarfil.

A los 39′ Martirena volvió a complicar y la cesión a Solari fue salvada por la defensa sacando al corner.

Forneris, a los 41′, remató alto y desviado en una de las pocas acciones ofensivas del blanquiceleste en la etapa.

De contra, Solari se le escapó a Ortega, centro y desvío salvador al corner de la defensa leprosa, a los 43′.

Lobo Medina dio 6′ de adicionado.

Amarilla a Cardillo, por protestar.

Iban 49′ tiro libre y despeje al corner de Centurión, sin peligro.

A los 50′ doble amarilla a Cardillo, expulsado y se perderá el clásico contra el Tomba.

Iban 52′ contra peligrosa de Villa, ganó en la personal y, cuando tenía pase, enganchó hacia dentro hasta que Martirena salvó a su equipo.

Final del partido.