La Lepra venció con autoridad a Tigre y se metió en semifinales

El choque se disputó en el “Coloso- Marcelo Bielsa” de Newell’s. Ganó 3-1 y ahora esperará por el vencedor entre River y Racing.

Independiente Rivadavia superó por 3-1 a Tigre y se quedó con el cruce por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputó en el estadio “Coloso-Marcelo Bielsa” de Newell’s y contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Los tantos leprosos fueron convertidos por Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio, en tanto que Jabes Saralegui había convertido el empate transitorio.

Poe primera vez, los “azules” se meten entre los cuatro primeros del certamen.

El equipo conducido por Alfredo Berti se enfrentará en las semifinales contra Racing Club o River Plate, que todavía no tienen fecha y horario confirmado para uno de los cruces más esperados del año.

LAS ALINEACIONES

EL PRIMER TIEMPO

Los minutos iniciales mostraron a la Lepra con sus líneas claramente marcadas en función defensiva, con los volantes rotando posiciones pero dándole más seguridad al sector defensivo. En ataque, Villa se movía como líbero en ataque y sin posición fija, evitando marcas fijas de la defensa de Tigre.

Cerca del primer cuarto de hora se mostró a dos equipos que ya se conocen y con actitud de defenderse sin dejar espacios libres que pudiesen ser explotados por el rival. Un cruce perfecto de Gómez evitó una contra peligrosa del “matador de Victoria” en la primera acción de riesgo del cotejo.

Hasta que, a los 14′,un yerro defensivo tigrense fue capitalizado por el “azul”, con un pase preciso de Villa para Matías Fernández, quien cruzó el disparo para lograr la apertura del marcador: 1-0.

Poco después y, ante el desconcierto del equipo de Dabove, Villa probó de media distancia y el balón volvió a traer peligro.

Iban 20′ tremendo zapatazo de Jabes Saralegui de media distancia, cuando nadie lo preveía y Centurión reacciona algo tarde por lo que no pudo evitar el empate: 1-1.

De a poco, Independiente se volvió a acomodar tras el impacto de la igualdad. Un cabezazo de Sartori que se fue cerca del primer palo representó una chance de desnivel cuando promediaba el parcial.

Sobre la media hora, el manejo del partido lo tiene el “leproso”, pero no logra llegar a posiciones de definición ante una defensa que lo esperaba con cinco en línea. 

Un error defensivo azul provocó una posibilidad clara a los 42′, con tres remates tigrenses que se perdieron en rebotes de peligro para el arco defendido por Centurión.

Y, a los 44′, otra situación para los de Victoria con un desborde, centro y el balón se fue al corner. Un minuto después, Tigre reclamó penal tras un agarrón en el área pero Dóvalo cobró offside.

Final del parcial.

EL SEGUNDO TIEMPO

A los 4′ Romero trajo peligro en el área azul y el balón se fue al corner cuando la defensa estaba desarticulada, Vino el envío, cabezazo, rebote y Centurión se encontró con el balón en una chance propicia.

Amarillas a los 6′ para Centurión y Laso, por molestarse.

Los minutos iniciales favorecieron a Tigre, con mejor tratamiento de balón ante una defensa leprosa a la que le costaba recuperar posiciones cuando el rival movía el balón desde las bandas hacia el centro, y viceversa.

De a poco, la Lepra se fue acomodando a través de la pelota detenida. Un lanzamiento de corner provocó confusión en el “matador” y no pudo conectar Sartori desde una buena posición.

Promediaba el complemento y los dos comenzaron a cuidarse, sobre todo con pases laterales para mantener el control del balón y evitar sobresaltos sobre las cercanías del área propia.

Hasta que, a los 28′ Studer anticipó desde el fondo, Villa protegió el balón y buscó a Gómez y este habilitó a Sartori para definir: 2-1.

Cambios: 30′ Bonifacio por Fernández y Retamar por Sartori.

Cambios: 38′ López por Russo y Martínez por Cabrera.

Y llegó el gran desahogo a los 42′: zapatazo de Bonifacio, que definió con un disparo alto y cruzado; golazo y 3-1.

Tras el gol, roja a Souto por tumulto.

Final del partido.

