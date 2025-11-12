El violento episodio ocurrió en una vivienda de calle Salta, en pleno centro de Mendoza. La víctima, de 28 años, sufrió quemaduras y debió ser internada en el Hospital Lagomaggiore. El agresor fue identificado y quedó detenido.

Una violenta escena conmocionó este lunes a vecinos de Ciudad. Según fuentes policiales, dos hombres intentaron asesinar a una mujer de 28 años dentro de una vivienda ubicada en calle Salta, entre Maipú y Ayacucho.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la víctima conversaba con una amiga cuando apareció su hermano, identificado como Roberto Manuel Baigorria (36), quien irrumpió de manera violenta y la atacó con un hierro, golpeándola en la nuca.

Golpes, encierro y fuego

Tras la agresión, Baigorria arrastró a la mujer hasta una habitación, la encerró y prendió fuego la casa. Cuando la víctima intentó escapar, el agresor le bloqueó el paso mientras las llamas avanzaban rápidamente.

Según el relato de la joven, ninguno de los presentes intervino para ayudarla, incluyendo a una amiga identificada como Lorena, quien también fue demorada por la Justicia mientras se investiga su grado de participación.

Heridas y asistencia médica

A pesar del dramático contexto, la víctima logró salir del lugar por sus propios medios. Presentaba quemaduras en el brazo izquierdo y en las piernas, además de intoxicación por inhalación de humo.

Fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internada bajo observación médica.