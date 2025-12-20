La robótica crece en Mendoza: formación académica, industria e impacto laboral

La provincia se consolida como un polo emergente en robótica y automatización, con fuerte crecimiento educativo, adopción industrial y discusiones sobre el costo-beneficio de incorporar robots en los procesos productivos.

La robótica avanza con fuerza en Mendoza y se posiciona como un eje estratégico tanto para el desarrollo productivo como para la formación académica. Mientras empresas e industrias locales incorporan tecnologías automatizadas para mejorar competitividad y seguridad, crece de manera sostenida la educación en robótica en todos los niveles, desde la enseñanza temprana hasta la universidad, con una demanda estudiantil en pleno auge.

¿Qué es la robótica y por qué gana protagonismo en Mendoza?

La robótica es una disciplina transversal que integra ciencia, tecnología e ingeniería, orientada al diseño, construcción y programación de máquinas capaces de realizar tareas de manera autónoma. En Mendoza, su crecimiento responde tanto a la demanda industrial como a un ecosistema educativo que impulsa la formación desde edades tempranas.

¿Cómo creció la formación en robótica en la provincia?

El aumento del interés se refleja con claridad en el ámbito universitario. Roberto Haarth, docente de Robótica II en Ingeniería en Mecatrónica de la UNCUYO, explicó que la carrera pasó de un cupo de 25 estudiantes a más de 100 ingresantes en solo dos años. Este crecimiento está vinculado a un interés que comienza en la escuela primaria y secundaria, con experiencias educativas tempranas que acercan a los estudiantes a la robótica y la programación.

¿Qué rol cumple el Colegio Tomás Alva Edison en la educación robótica?

Según Graciela Bertancud, presidenta y fundadora del Colegio y la Fundación Tomás Alva Edison, la institución fue pionera en el país en abrir una escuela de robótica a estudiantes de otras escuelas. Por sus programas pasaron más de 3.000 alumnos, y recientemente se amplió la oferta educativa con tecnicaturas en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, Software y Robótica, con foco en la rápida inserción laboral.

¿Qué es Probot School y cómo articula con universidades?

Probot School nació de una alianza entre la Fundación Tomás Alva Edison, el Grupo de Robótica de la Universidad de Mendoza y la UTN Facultad Regional Mendoza. Actualmente articula además con la UNCUYO y ofrece formación temprana en robótica y programación para niños, niñas y adolescentes desde los 8 años, fortaleciendo el semillero tecnológico provincial.

¿Qué formación universitaria vinculada a la robótica ofrece la UNCUYO?

Además de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, la UNCUYO ofrece una base sólida a través del Instituto Balseiro, con carreras en Ingeniería Mecánica, Telecomunicaciones, Física e Ingeniería Nuclear, que aportan conocimientos clave para el desarrollo de tecnologías robóticas y automatizadas.

¿Cómo se aplica hoy la robótica en la industria?

La robotización se expande a múltiples sectores productivos. En la industria manufacturera y electrónica se utilizan robots para procesos repetitivos y de precisión. En logística y almacenamiento se implementan depósitos automatizados y vehículos autónomos. En seguridad y rescate se emplean perros robóticos y drones para patrullaje y búsqueda de personas. En salud, la cirugía robótica permite intervenciones de alta complejidad, mientras que en minería y Oil & Gas se utilizan robots humanoides en entornos de alto riesgo.

¿Las empresas mendocinas están incorporando robots?

Desde el sector educativo señalan que el empresariado mendocino avanza en la adopción de robótica e inteligencia artificial para mejorar productividad y seguridad. Esta demanda impulsó la creación de tecnicaturas orientadas a capacitar tanto a jóvenes como a trabajadores que deben operar y mantener robots incorporados a los procesos productivos.

¿Qué dicen los informes internacionales sobre la robotización?

Un estudio de la consultora Softtek ubicó a los robots de nueva generación y a los cobots entre las principales tendencias tecnológicas globales. Aunque Argentina aún está por debajo del promedio mundial en densidad de robots industriales, la adopción comienza a acelerarse en sectores como el automotriz, electrónico, alimentario y logístico.

¿La robotización pone en riesgo el empleo?

El debate sobre el impacto laboral sigue abierto. Según Haarth, muchas tareas desaparecerán en los próximos años, pero eso no implica una pérdida neta de empleo, sino una transformación del trabajo hacia actividades de mayor valor agregado. Uno de los principales beneficios de la robótica es la mejora en la seguridad laboral, al reemplazar tareas peligrosas o que generan enfermedades crónicas.

¿Por qué la formación es clave en este proceso?

Desde el ámbito educativo subrayan que los robots siempre requieren supervisión humana. La clave está en formar personas capacitadas para diseñar, programar y controlar estas tecnologías. La robótica no reemplaza a las personas, pero sí puede desplazar a quienes no se formen en estas nuevas competencias, al igual que ocurre con la inteligencia artificial.

¿Qué competencia internacional de robótica llegará a Mendoza?

En marzo de 2026, Mendoza será sede por primera vez de la First Tech Challenge, una de las competencias de robótica más importantes del mundo. Equipos escolares deberán construir robots para resolver desafíos ambientales, y el ganador representará a la Argentina en el Mundial de Houston. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para escuelas y grupos de estudiantes.