Bruno Contreras, el corredor de la escuadra que dirige Iván Escudero repitió victoria en lo que va del campeonato.

La escuadra de la Municipalidad de Godoy Cruz prolonga el buen momento que atraviesa en el Criterium que organiza la Asociación Ciclista Mendocina y que en esta oportunidad contó con la organización de la Peña Ciclísta de Tupungato.

El segundo lugar fue para Lucas Zumer, integrante del equipo de la Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Matías Contreras, también integrante de la formación de la Municipalidad de Godoy Cruz.

La competencia se realizó en el departamento de Tupungato, sobre un circuito de 900 metros que se recorrió durante 45 minutos y una vuelta final.

Este es el equipo de la Municipalidad de Tupungato.

Resultados

Categoría Juveniles: 1. Luciano Abeiro; 2. Ivo Herrera; 3. Esteban Mena.

Categoría Élite: 1. Bruno Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz); 2. Lucas Zumer (Municipalidad de Guaymallén), 3. Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz); 4. Felipe Pizarro (Municipalidad de Guaymallén), 5. Ramiro Castro (Municipalidad de Guaymallén).

La próxima carrera será el domingo 21 de septiembre en Boulevar Dorrego del departamento de Guaymallén.