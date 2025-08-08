Autoridades de la casa de estudios se expresaron a propósito del debate legislativo sobre el financiamiento del sistema universitario nacional.

En el marco del debate legislativo por el financiamiento del sistema universitario nacional, la Universidad Nacional de Cuyo difundió un comunicado donde solicitó a la Cámara de Senadores de la Nación que avance con la sanción definitiva del proyecto de ley aprobado en Diputados.

El documento, firmado por la rectora Esther Sánchez, el vicerrector Gabriel Fidel y autoridades de las 12 unidades académicas, se difundió este viernes y apunta a destacar el rol de las universidades públicas como “motor de desarrollo económico, social, científico y humano“. También rechaza “expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea”.

En esta dirección, la UNCuyo valoró positivamente la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, al que consideró “un paso en la dirección correcta“. En ese sentido, agradecieron a legisladores y legisladoras que apoyaron la medida “comprendiendo que sin inversión sostenida en educación no hay futuro posible”.



En el comunicado también se destaca la función diaria de la institución, definida como pública, autónoma, gratuita e inclusiva. Según el texto, su labor “se sostiene con el compromiso de miles de docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores y egresados” que mantienen una universidad “de calidad, abierta y plural”.

Finalmente, las autoridades universitarias reafirmaron su “compromiso indeclinable con el bien común, la autonomía universitaria y el fortalecimiento de una educación superior de calidad al servicio de todos y todas”.