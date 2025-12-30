Las Heras avanza en la regulación del cannabis medicinal y productivo

La Municipalidad de Las Heras sancionó la Ordenanza 60 y dio un paso clave para integrarse a la industria del cannabis en Mendoza, al adherir a la Ley Nacional 27.350 y establecer un marco local para regular viveros y zonas de cultivo con fines medicinales, científicos e industriales.

La normativa, impulsada por el concejal de Las Heras, José María Villavicencio, se alinea con las políticas provinciales que buscan profesionalizar la cadena de valor del cannabis, aportar seguridad jurídica y fomentar el desarrollo productivo bajo control estatal.

¿Qué establece la nueva ordenanza sobre cannabis en Las Heras?

La Ordenanza 60 fija las bases para la habilitación, control y fiscalización de viveros y zonas de cultivo de cannabis en el departamento. El marco legal local complementa la legislación nacional y provincial, con el objetivo de evitar la informalidad y garantizar estándares de seguridad, trazabilidad y uso responsable.

¿Dónde se podrá cultivar cannabis en Las Heras?

La Dirección de Planificación Urbana será la encargada de definir las zonas habilitadas para el cultivo, en función de criterios estrictos:

Seguridad , para prevenir desvíos o incidentes

, para prevenir desvíos o incidentes Uso del suelo , asegurando compatibilidad con actividades vecinales

, asegurando compatibilidad con actividades vecinales Sustentabilidad ambiental, con manejo responsable de los recursos

La zonificación se realizará en coordinación con el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, que fiscaliza la actividad bajo la órbita del Ministerio de Gobierno de Mendoza.

¿Qué es el Registro Municipal de Viveros y Zonas de Cultivo?

La ordenanza crea el Registro Municipal de Viveros y Zonas de Cultivo, una herramienta clave para garantizar transparencia y trazabilidad del cannabis producido en Las Heras.

Este padrón permitirá:

Mantener actualizada la información de los proyectos autorizados

Garantizar la trazabilidad del producto desde la semilla hasta su destino final

Asegurar el cumplimiento de los controles sanitarios

Los proyectos podrán ser desarrollados por organismos públicos, ONGs habilitadas o entidades privadas, siempre que cuenten con las autorizaciones legales y celebren convenios con el Estado.

¿Qué impacto tendrá la ordenanza en ciencia, empleo y capacitación?

La normativa incorpora un fuerte componente académico y productivo. El municipio quedó facultado para firmar convenios con universidades y organismos científicos, con el objetivo de impulsar la investigación médica y asegurar la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura.

Además, se prevén programas de capacitación y formación dirigidos a agentes públicos, profesionales de la salud y organizaciones civiles, orientados a desmitificar el uso del cannabis medicinal y difundir el potencial del cáñamo industrial.

¿Cuáles son los plazos y qué sanciones prevé la norma?

El Departamento Ejecutivo de Las Heras tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la ordenanza, definir las áreas responsables de su implementación y comenzar a recibir proyectos.

La norma establece que el incumplimiento de los requisitos de seguridad o salud podrá derivar en la cancelación inmediata de la habilitación municipal, sin perjuicio de las sanciones penales previstas en la Ley Nacional de Estupefacientes.