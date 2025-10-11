Noticias Mendoza

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

La Selección argentina de fútbol para ciegas se consagró campeona mundial tras ganar 2-0 la final ante Inglaterra.

La Selección argentina de fútbol para ciegas, más conocida como Las Murciélagas, escribió otra página dorada en la historia del deporte adaptado. El equipo nacional venció 2-0 a Inglaterra en la final del Mundial disputado en India y se consagró bicampeón del mundo.

Los goles del conjunto argentino fueron anotados por las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar, para sellar una campaña perfecta, en la que Las Murciélagas no recibieron ni una sola anotación en contra.

En la fase de grupos, el seleccionado nacional finalizó primero en el Grupo B gracias a sus triunfos frente a Canadá (5-0) y Japón (1-0).

En semifinales, Las Murciélagas superaron 1-0 a Brasil en un intenso clásico sudamericano, con un tanto decisivo de Agustina Medina cuando faltaban apenas siete minutos para el final.

De esta manera, el equipo argentino logró su segundo título mundial consecutivo, luego de haber ganado por primera vez en 2023, cuando derrotaron 2-1 a Japón en la final.

“Las Murciélagas” se consagraron campeonas del mundo

