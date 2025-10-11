La Selección argentina de fútbol para ciegas se consagró campeona mundial tras ganar 2-0 la final ante Inglaterra.

La Selección argentina de fútbol para ciegas, más conocida como Las Murciélagas, escribió otra página dorada en la historia del deporte adaptado. El equipo nacional venció 2-0 a Inglaterra en la final del Mundial disputado en India y se consagró bicampeón del mundo.

Los goles del conjunto argentino fueron anotados por las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar, para sellar una campaña perfecta, en la que Las Murciélagas no recibieron ni una sola anotación en contra.

LAS MURCIÉLAGAS BICAMPEONAS DEL MUNDO 🔝



Argentina ganó 2-0 ante Inglaterra y se consagró en el IBSA Women’s Blind Football World Championships 2025



El segundo gol fue de la capitana Gracia Sosa

En la fase de grupos, el seleccionado nacional finalizó primero en el Grupo B gracias a sus triunfos frente a Canadá (5-0) y Japón (1-0).

En semifinales, Las Murciélagas superaron 1-0 a Brasil en un intenso clásico sudamericano, con un tanto decisivo de Agustina Medina cuando faltaban apenas siete minutos para el final.

De esta manera, el equipo argentino logró su segundo título mundial consecutivo, luego de haber ganado por primera vez en 2023, cuando derrotaron 2-1 a Japón en la final.