La elección de medio término reconfiguró el mapa político provincial: ninguna tercera fuerza logró bancas. El reparto de escaños quedó exclusivamente en manos de radicales, libertarios y peronistas.

En las elecciones legislativas de medio término realizadas este domingo en Mendoza, la reconfiguración del mapa político dejó un dato clave: a la Legislatura provincial sólo ingresarán representantes de la UCR, La Libertad Avanza y el PJ, quedando sin bancas el resto de las fuerzas que compitieron en los comicios.

Cómo quedó conformada la Legislatura de Mendoza

Sin terceras fuerzas

1° Sección (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

Diputados (8): Julián Sadofschi (UCR), María Inés Ramos (LLA), Ismael Jadur (UCR), Estefanía Corvalán (LLA), Jorge Zingaretti (UCR), Lucas Ilardo (PJ), Lidia Quintana (PJ)

Senadores (6): Patricia Sánchez (UCR), Lucas Fosco (LLA), Eduardo Martín (UCR), Evelin Pérez (UCR), María Pía Fanelli (LLA), Adriana Cano (PJ)

2° Sección (Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz)

Diputados (6): Griselda Petri (UCR), Pablo Castro (LLA), Daniel Llaver (UCR), Cecilia Soler (LLA), Matías Montes (PJ), Aixa Moreno (PJ)

Senadores (5): Néstor Majul (UCR), Alejandra Gómez (LLA), Natalia Rabite (UCR), Luis Novillo (PJ), María Luz Llorens (PJ)

3° Sección (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos)

Diputados (5): Melisa Martínez Malanca (UCR), Federico Palazzo (LLA), Fernanda Kaufman (UCR), Leonardo Mastrangelo (UCR), Julio Villafañe (PJ)

Senadores (4): Martín Kerchner (UCR), Macarena D’Ambrogio (LLA), Silvia Cornejo (UCR), Omar Parisi (PJ)

4° Sección (San Rafael, Malargüe y General Alvear)

Diputados (5): Alejandra Torti (UCR), Nicolás De Pedro (LLA), Carlos Ponce (UCR), Alejandra Barro (PJ), Gustavo Perret (PJ)

Senadores (4): Leonardo Yapur (UCR), Carolina Loparco (LLA), Jesica Laferte (UCR), Pedro Serra (PJ)

