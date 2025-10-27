Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Resultados electorales

Legislativas en Mendoza: sólo ingresan UCR, La Libertad Avanza y el PJ a la Legislatura

La elección de medio término reconfiguró el mapa político provincial: ninguna tercera fuerza logró bancas. El reparto de escaños quedó exclusivamente en manos de radicales, libertarios y peronistas.

En las elecciones legislativas de medio término realizadas este domingo en Mendoza, la reconfiguración del mapa político dejó un dato clave: a la Legislatura provincial sólo ingresarán representantes de la UCR, La Libertad Avanza y el PJ, quedando sin bancas el resto de las fuerzas que compitieron en los comicios.

Cómo quedó conformada la Legislatura de Mendoza

Sin terceras fuerzas

  • Ingresan sólo candidatos de UCR, La Libertad Avanza y PJ
  • Fuera de la nueva composición: Frente Verde y Protectora
  • La polarización se consolidó en todas las secciones electorales

1° Sección (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

Diputados (8): Julián Sadofschi (UCR), María Inés Ramos (LLA), Ismael Jadur (UCR), Estefanía Corvalán (LLA), Jorge Zingaretti (UCR), Lucas Ilardo (PJ), Lidia Quintana (PJ)
Senadores (6): Patricia Sánchez (UCR), Lucas Fosco (LLA), Eduardo Martín (UCR), Evelin Pérez (UCR), María Pía Fanelli (LLA), Adriana Cano (PJ)

2° Sección (Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz)

Diputados (6): Griselda Petri (UCR), Pablo Castro (LLA), Daniel Llaver (UCR), Cecilia Soler (LLA), Matías Montes (PJ), Aixa Moreno (PJ)
Senadores (5): Néstor Majul (UCR), Alejandra Gómez (LLA), Natalia Rabite (UCR), Luis Novillo (PJ), María Luz Llorens (PJ)

3° Sección (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos)

Diputados (5): Melisa Martínez Malanca (UCR), Federico Palazzo (LLA), Fernanda Kaufman (UCR), Leonardo Mastrangelo (UCR), Julio Villafañe (PJ)
Senadores (4): Martín Kerchner (UCR), Macarena D’Ambrogio (LLA), Silvia Cornejo (UCR), Omar Parisi (PJ)

4° Sección (San Rafael, Malargüe y General Alvear)

Diputados (5): Alejandra Torti (UCR), Nicolás De Pedro (LLA), Carlos Ponce (UCR), Alejandra Barro (PJ), Gustavo Perret (PJ)
Senadores (4): Leonardo Yapur (UCR), Carolina Loparco (LLA), Jesica Laferte (UCR), Pedro Serra (PJ)

Seguiremos el tema y actualizaremos esta nota cuando haya novedades.
Mantenete atento a Noticias Mendoza para los próximos movimientos en la Legislatura.

También puedes leer

Arte local

Felipe Prisco, el joven diseñador mendocino que conquista alfombras rojas a los 18 años

Modernización del Estado

Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas

Mercado cambiario

Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: frío, viento y lluvias débiles hasta el miércoles

Resultados electorales

Legislativas en Mendoza: sólo ingresan UCR, La Libertad Avanza y el PJ a la Legislatura

Elecciones 2025

La Libertad Avanza arrasa en el país y refuerza su poder en el Congreso de la Nación

Te puede interesar

Estado del tiempo

Lluvias débiles, viento sur y brusco descenso térmico en gran parte de Mendoza

Arte local

Felipe Prisco, el joven diseñador mendocino que conquista alfombras rojas a los 18 años

Modernización del Estado

Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas

Mercado cambiario

Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: frío, viento y lluvias débiles hasta el miércoles

Resultados electorales

Legislativas en Mendoza: sólo ingresan UCR, La Libertad Avanza y el PJ a la Legislatura

Elecciones 2025

La Libertad Avanza arrasa en el país y refuerza su poder en el Congreso de la Nación

Elecciones 2025

Elecciones Mendoza 2025: LLA+Cambia Mendoza arrasa y consolida su poder

Elecciones 2025

Carolina Jacky saludó a los ganadores y pidió respetar la voz del pueblo mendocino

Actores de luto

Falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y referente del espectáculo argentino

Elecciones 2025

Cornejo votó y habló sobre la macroeconomía y su visión tras las elecciones en Mendoza

Elecciones 2025

Mendoza vota: quiénes fueron los primeros políticos y candidatos en sufragar hoy

Elecciones 2025

Caos de apertura en Mendoza: demoras en escuelas y confusión con la doble urna

Elecciones 2025

Votan en Mendoza el recambio legislativo en 644 escuelas que están habilitadas

Córdoba

Independiente Rivadavia se mete en la final de la Copa Argentina tras vencer a River en penales

Estado del tiempo

Mendoza: alerta por frente frío, descenso de temperaturas y vientos fuertes desde el lunes

Crisis financiera

Fundación CONIN, que salvó a 45.500 niños, enfrenta dificultades para pagar sueldos

Crisis histórica

Mendoza pierde más de 1.500 viñedos en una década y el consumo de vino se desploma

Crisis en el Tomba

Omar Asad asume en Godoy Cruz: el “Turco” y su apuesta para salvar al equipo

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios