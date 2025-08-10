Se trata de una iniciativa que se posiciona como una herramienta pedagógica de tipo internacional clave para que las escuelas de Mendoza sigan fortaleciendo aprendizajes esenciales.

La Dirección General de Escuelas presenta la PISATÓN Mendoza 2025, una experiencia única que combina tecnología, pensamiento crítico y resolución de problemas, inspirada en el enfoque de las pruebas PISA. Está destinada a estudiantes de 3º año del nivel secundario, quienes podrán entrenar sus habilidades para enfrentar desafíos del mundo real y competir por importantes premios.

¿De qué se trata?

La PISATÓN es una propuesta dinámica y participativa que simula el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas, promoviendo además la autonomía, el trabajo en equipo y el uso estratégico del tiempo.

Con tres instancias —entrenamiento, clasificatoria virtual y gran final presencial—, esta iniciativa se posiciona como una herramienta pedagógica clave para que las escuelas de Mendoza sigan fortaleciendo aprendizajes esenciales, y también como un estímulo para que los estudiantes avancen en los desafíos COMIC y los ejercicios PISA de entrenamiento en Matemática disponibles en la plataforma FlexFlix.

Etapas de la competencia

1. Instancia de entrenamiento

Fechas: del 11 al 22 de agosto de 2025

Modalidad: Virtual, por medio del Aula Digital Mendoza (portal educativo) y FlexFlix

Incluye ejercicios modelo, desafíos COMIC y cursos interdisciplinarios intensivos.

Los estudiantes recibirán acceso premium a FlexFlix por un mes.

2. Instancia virtual clasificatoria

Fecha: sábado 23 de agosto de 2025

Modalidad: Online desde cada escuela, con usuario y contraseña asignados tras la inscripción.

Prueba tipo PISA de opción múltiple y tiempo limitado.

Se seleccionarán 54 finalistas (tres por cada departamento), garantizando representación equitativa entre escuelas estatales y privadas.

3. Gran final presencial

Fecha: sábado 30 de agosto de 2025

Participan los 54 finalistas junto a sus docentes referentes.

Los desafíos se resolverán en netbooks, al estilo PISA, con condiciones de equidad y confidencialidad.

​Premios para estudiantes, docentes y escuelas

Escuela con mayor participación proporcional: $2.000.000 o kit recreativo (metegol, ping-pong y pochoclera)

Docente del estudiante ganador: Netbook

Estudiantes ganadores:

Primer puesto: Monopatín eléctrico

Segundo y tercer puesto: Tablets

¿Cómo inscribirse?

La inscripción estará abierta a través del formulario disponible en el sitio oficial de la DGE. Pueden acceder directamente desde la web oficial.