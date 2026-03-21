¿Llega Milei a Mendoza? La visita que puede redefinir el mapa político

La posible llegada de Javier Milei a Mendoza en los últimos días de marzo genera expectativa política: el encuentro con Alfredo Cornejo podría consolidar la alianza con la Nación y abrir el debate por la sucesión provincial de cara a 2027.

La eventual visita del presidente Javier Milei a Mendoza no es un hecho menor. En un contexto político marcado por acuerdos estratégicos y reconfiguraciones partidarias, su presencia en la provincia se proyecta como un movimiento de alto impacto que podría consolidar el vínculo entre el Gobierno nacional y la administración local encabezada por Alfredo Cornejo.

El posible arribo del mandatario libertario se da en una etapa clave, luego del fuerte respaldo electoral que obtuvo la alianza entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. Ese resultado no solo fortaleció la relación política, sino que también posicionó a Mendoza como una de las provincias alineadas con el rumbo económico impulsado desde la Nación.

¿Por qué la visita de Milei a Mendoza es clave en este momento?

La presencia de Milei, de concretarse, funcionaría como una señal política clara: la validación de un acuerdo que ya viene mostrando resultados en el plano legislativo y electoral. La sintonía entre Cornejo y el Presidente se consolidó con el acompañamiento de figuras centrales del radicalismo como Luis Petri y Rodolfo Suarez.

Este alineamiento, que en otro momento hubiese resultado impensado, refleja un cambio de lógica dentro de la política mendocina. El radicalismo local, históricamente identificado con una identidad propia, se acopló a un esquema más pragmático, donde priman conceptos como el equilibrio fiscal, la atracción de inversiones y el orden en las cuentas públicas.

Desde la mirada nacional, la visita también responde a una estrategia más amplia de la Casa Rosada, que busca fortalecer su presencia territorial en provincias clave. En ese sentido, Mendoza aparece como un caso testigo del modelo libertario aplicado en conjunto con dirigentes locales.

¿Qué implica esta alianza entre Mendoza y el Gobierno nacional?

Para la provincia, este acercamiento representa una apuesta fuerte: atar parte de su destino político y económico al éxito del modelo impulsado por Milei. En términos concretos, implica acompañar reformas estructurales, respaldar iniciativas legislativas y proyectar una imagen de previsibilidad para atraer inversiones.

En este esquema, el rol de Luis Petri aparece como central. Considerado uno de los arquitectos de este acuerdo político, su figura crece dentro del armado oficialista, tanto a nivel provincial como nacional.

La lógica es clara: si las medidas económicas logran estabilizar el país, Mendoza podría posicionarse como uno de los principales destinos para la llegada de capitales. Sin embargo, el riesgo también es evidente: un eventual fracaso del modelo impactaría de lleno en la estrategia política local.

¿Se abre el debate por la sucesión de Cornejo en 2027?

Uno de los puntos más sensibles que podría atravesar la eventual reunión entre Milei y Cornejo es la discusión por la sucesión gubernamental. Aunque todavía falta tiempo para las elecciones de 2027, los nombres ya empiezan a posicionarse dentro del oficialismo.

Entre ellos, aparece con fuerza el intendente capitalino Ulpiano Suarez, así como el ministro de Educación Tadeo García Zalazar. Ambos representan perfiles distintos dentro del radicalismo, pero comparten el alineamiento general con la actual gestión.

A este escenario se suma la figura de Rodolfo Suarez, quien no descarta la posibilidad de buscar un nuevo mandato, replicando la estrategia que en su momento utilizó el propio Cornejo.

Sin embargo, desde el entorno nacional también buscan incidir en esta definición. La figura de Luis Petri surge como una opción impulsada desde la Casa Rosada, lo que anticipa un proceso de negociación política intenso dentro del oficialismo mendocino.

¿Qué rol juega la Legislatura y el armado político local?

La continuidad de la alianza con el Gobierno nacional no solo depende de los liderazgos ejecutivos, sino también del respaldo institucional. En este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andres Lombardi, ya dejó entrever la intención de sostener este vínculo en el largo plazo.

Esto implica no solo acompañar leyes clave, sino también consolidar un frente político capaz de competir con fuerza en los próximos procesos electorales.

El desafío será mantener el equilibrio entre las aspiraciones individuales de los distintos dirigentes y la necesidad de sostener una estrategia común que permita capitalizar el momento político.

¿Qué puede pasar con la relación entre Nación y Provincia?

En definitiva, la posible visita de Milei no solo tiene un valor simbólico, sino también práctico. Podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre Mendoza y la Nación, caracterizada por una mayor coordinación política y económica.

Sin embargo, también abre interrogantes. La definición del candidato a gobernador, las tensiones internas dentro del radicalismo y la influencia del Gobierno nacional serán factores determinantes para el futuro de esta alianza.

El resultado de estas negociaciones podría fortalecer el vínculo entre Cornejo y Milei o, por el contrario, generar fricciones que pongan en riesgo el acuerdo alcanzado hasta ahora.

Por lo pronto, todas las miradas están puestas en lo que ocurra en los próximos días. Si la visita se concreta, Mendoza podría transformarse en el epicentro de una nueva etapa política en la Argentina.